Harriet Rose modelliği bıraktı bakımevinde çalışmaya başladı

Dünyaca ünlü markaların reklam kampanyalarında ve defilelerinde boy gösteren model Harriet Rose, corona virüsü ile mücadele kapsamında mesleğine ara verdi bir yaşlı bakımevinde çalışmaya başladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Rose, amacının da bu zor zamanlarda ihtiyaç duyan yaşlı insanlara yardım etmek olduğunu yazdı. Genç model, 16 kişi ile birlikte insanların güvenliğini sağlamak için bir ay boyunca bakımevinde kalacağını söyledi. Rose, çalıştığı yaşlı bakımevinde hastalık nedeniyle herhangi bir kayıp yaşamadıklarını, çok yorulduklarını, uyumadıklarını ama bunun da büyük bir mutluluk olduğunu belirterek Pes etmiyoruz, biz buna değeriz” diye yazdı.