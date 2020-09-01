Harry Potter’a ‘büyü’ sansürü

Özellikle genç kuşağın severek takip ettiği Harrp Potter filmleri zaman zaman televizyon kanallarının da kurtarıcısı oluyor. Dün akşam yayınlanan Harry Potter Melez Prens filmini izlemek üzere ekranları karşısına geçenler hiç beklemedikleri bir 'sansür' uygulamasıyla karşılaştı.

J.K Rowling’in kaleme aldığı ve bir çocuk romanı olarak başlayan serüveni kısa zamanda dünya üzerinde milyonlarca hayranı olan dev bir endüstriye dönen Harry Potter, filmleriyle hayranlarını etkilemeye devam ederken kendisine yeni hayranlar ekliyor.

Dün akşam Kanal D ekranlarında Harry Potter Melez Prens filminin yayınlanacağını duyan hayranları büyük bir heyecanla ekran karşısına oturdu ancak filmde hiç beklemedikleri şeylerle karşılaştı. Büyücülük okulunda geçen ve genç büyücülerin macerasını anlatan filmde başta ‘büyü’ olmak üzere pek çok kelime sansürlenmişti.

Hesaplarından paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da söz konusu kelimelerin geçtiği sahnelerde sesin kapatıldığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.