Harşit Çayı’nın su seviyesi aşırı derecede yükseldi

Türkiye'nin en hızlı akan Harşit Çayı'nın su seviyesi yüksek kesimlerdeki kalın kar kütlelerinin erimesiyle aşırı derecede yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bayburt-Gümüşhane karayolundaki Vauk Dağı’ndan doğup 160 kilometre sonra Giresun’un Tirebolu ilçesinden Karadeniz’e dökülen Harşit Çayı’nın su seviyesi son aylarda yoğun şekilde yağan karların erimesiyle mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Gümüşhane kent merkezini derin bir vadiye ayıran ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından biri olma özelliği taşıyan Harşit Çayı’nın su seviyesinin artması taşkın riski tartışmalarına neden oldu.

Geçen ay 60 metreküp doluluk oranına sahip olan Harşit Çayı’nda doluluk oranı nisan ayı itibaryla saniyede 93 metreküp olarak ölçüldü.

Harşit Çayı’nın debinin artması bu çay üzerine enerji üretimi amacıyla kurulan barajlardaki su seviyesinin de artmasına neden oldu. Kürtün Barajı’nda doluluk oranı yüzde 83, Torul Barajı’nda doluluk oranı yüzde 66 seviyesine yükseldi.

“GEÇMİŞTE HAYVANLAR SUDA SÜRÜKLENDİ”

Gümüşhane kent merkezinden geçtiği kısımda ıslah çalışması yapılan Harşit Çayı’nda su seviyesinin artmasını endişeyle izlediklerini belirten vatandaşlardan Atilla Asil, “Şehrin aşağı ve yukarı bölgelerinde araziler doldu. Şu anda yapılan ıslah çalışmaları bence yetersiz dar ve küçük. Bu su 50-60 kilometrelik vadilerden geliyor. Bunun hesabını yapanlar tam yapmamış, inşallah bunu düşünürler. Geçmişte, Bağlarbaşı Mahallesi’nden jandarma bölgesine kadar yolların suyla dolduğunu hatırlıyorum. Daha önceki yıllarda aşırı yağıştan dolayı araçların, hayvanların sürüklenmeleri oldu” dedi. (İHA)