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Harvard Üniversitesi, corona salgınının yarattığı kaygıya karşı yoga yapmayı önerdi
Harvard Üniversitesi, corona salgınının yarattığı kaygıya karşı yoga yapmayı önerdi
Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen Harvard Üniversitesi, corona virüsünün yarattığı kaygıyla başa çıkmak için her sabah yoga yapılmasını önerdi. Düzenli yapılan meditasyonun sakinleştirici olduğunu söyleyen psikiyatrist John Sharp, "Denemenin tam zamanı" dedi.
Yaşam 28 Mart 2020 - 13:03

ABD’deki Harvard Üniversitesi, corona virüsü salgınının yarattığı kaygı bozukluğunu yoga, meditasyon ve kontrollü solunum ile çözülebileceğini önerdi.

Fotoğraf: DepoPhotos

Harvard Tıp Okulu, yayınladığı sağlık kılavuzunda yoga, meditasyon ve kontrollü nefes almanın dinlenmek için denenmiş gerçek yollar olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, yoganın corona virüsüne yakalanma riskini de azaltabileceğini inanıyor.

Fotoğraf: DepoPhotos

Yoga yapmanın, stres seviyesini azaltıp kan basıncını düşürdüğü bilinen bir gerçek. Yoga yaparken kontrollü nefes almanın da akciğer kapasitesini arttırdığı biliniyor.

Fotoğraf: DepoPhotos

Harvard Üniversitesinden psikiyatrist John Sharp, “Düzenli meditasyon oldukça sakinleştiricidir. Yoga yapan biri değilseniz şimdi denemek için tam zamanı. Online birçok yoga dersi bulabilirsiniz” dedi.

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