Harvard Üniversitesi, corona salgınının yarattığı kaygıya karşı yoga yapmayı önerdi

ABD’deki Harvard Üniversitesi, corona virüsü salgınının yarattığı kaygı bozukluğunu yoga, meditasyon ve kontrollü solunum ile çözülebileceğini önerdi.
Harvard Tıp Okulu, yayınladığı sağlık kılavuzunda yoga, meditasyon ve kontrollü nefes almanın dinlenmek için denenmiş gerçek yollar olduğunu dile getirdi. Uzmanlar, yoganın corona virüsüne yakalanma riskini de azaltabileceğini inanıyor.
Yoga yapmanın, stres seviyesini azaltıp kan basıncını düşürdüğü bilinen bir gerçek. Yoga yaparken kontrollü nefes almanın da akciğer kapasitesini arttırdığı biliniyor.
Harvard Üniversitesinden psikiyatrist John Sharp, “Düzenli meditasyon oldukça sakinleştiricidir. Yoga yapan biri değilseniz şimdi denemek için tam zamanı. Online birçok yoga dersi bulabilirsiniz” dedi.