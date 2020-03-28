Harvard Üniversitesi, corona salgınının yarattığı kaygıya karşı yoga yapmayı önerdi

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak gösterilen Harvard Üniversitesi, corona virüsünün yarattığı kaygıyla başa çıkmak için her sabah yoga yapılmasını önerdi. Düzenli yapılan meditasyonun sakinleştirici olduğunu söyleyen psikiyatrist John Sharp, "Denemenin tam zamanı" dedi.