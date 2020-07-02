Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Harvey Weinstein eski çalışanlarına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek
Harvey Weinstein eski çalışanlarına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek
Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, adına açılan iki davanın sonucunda, cinsel saldırı ve taciz suçlamalarıyla kendisini dava eden eski çalışanlarına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek.
Yaşam 2 Temmuz 2020 - 09:13

Aralarında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu, 80'den fazla kadının hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein hakkında karar verildi. New York Başsavcısı’nın da yardımıyla sonuca ulaşıldı ve Amerikalı film yapımcısı, mağdur ettiği kadınlara yaşadıkları cinsel saldırı ve taciz deneyimlerinin tazmini için 19 milyon dolar ödeme yapacak.

MAĞDURLAR ADALETE ULAŞIYOR

Uzlaşıya dair açıklamada bulunan Başsavcı Letitia James, “Harvey Weinstein ve The Weinstein Company kadın çalışanlarına karşı kusurlu davrandı. Tüm bu taciz, tehdit ve ayrımcılıklardan sonra bu mağdurlar nihayet bir nebze adalete ulaşıyor.” Ödeme, Weinstein tarafından hem kişisel olarak hem de The Weinstein Company’nin istismar ettiği kadınların gizlilik içinde zararlarını tazmin edebileceği bir mağdur fonu oluşturulmasında kullanılacak.

İLGİLİ HABERHarvey Weinstein'in cinsel organı enfeksiyon kaptı kangren oldu