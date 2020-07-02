Harvey Weinstein eski çalışanlarına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein, adına açılan iki davanın sonucunda, cinsel saldırı ve taciz suçlamalarıyla kendisini dava eden eski çalışanlarına 19 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Aralarında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu, 80'den fazla kadının hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein hakkında karar verildi. New York Başsavcısı’nın da yardımıyla sonuca ulaşıldı ve Amerikalı film yapımcısı, mağdur ettiği kadınlara yaşadıkları cinsel saldırı ve taciz deneyimlerinin tazmini için 19 milyon dolar ödeme yapacak.

MAĞDURLAR ADALETE ULAŞIYOR

Uzlaşıya dair açıklamada bulunan Başsavcı Letitia James, “Harvey Weinstein ve The Weinstein Company kadın çalışanlarına karşı kusurlu davrandı. Tüm bu taciz, tehdit ve ayrımcılıklardan sonra bu mağdurlar nihayet bir nebze adalete ulaşıyor.” Ödeme, Weinstein tarafından hem kişisel olarak hem de The Weinstein Company’nin istismar ettiği kadınların gizlilik içinde zararlarını tazmin edebileceği bir mağdur fonu oluşturulmasında kullanılacak.