Hasan Ali Toptaş’a tepkiler büyüyor

Everest Yayınları çok sayıda kadının cinsel saldırı ve tacizle suçladığı yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarını ayırdığını açıkladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası da Toptaş'a verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün geri çekilmesine karar verdi.

Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden Hasan Ali Toptaş, geçmişte çok sayıda kadına cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Çok sayıda kadının Toptaş tarafından tacize maruz bırakıldığını ifade etmesiyle Everest Yayınları da yazarla yollarını ayırma kararı aldı.

Everest Yayınları’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.”

MERSİN, ÖDÜLÜ GERİ ALIYOR

Öte yandan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen ve bu yıl Hasan Ali Toptaş’a giden Mersin Kenti Edebiyat Ödülü de yazardan geri alınıyor.

Ödül Kurulu’ndan “Bu son derece ağır bir durum. Değerlendirme Kurulu dünden beri konu üzerinde konuştuk ve ödülün geri alınması konusunda mutabık kaldık. Çünkü Hasan Ali Toptaş ile ilgili bu iddiaları yok sayamayız, hoş göremeyiz, görmezden gelemeyiz. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş'a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik” açıklaması yapıldı.

TRT2, TOPTAŞ’IN KONUK OLDUĞU BÖLÜMÜ KALDIRDI

TRT2 kanalı da Doğan Hızlan tarafından sunulan ‘Karalama Defteri’ programının, sosyal medyada tacizleri ifşa edilen yazar Hasan Ali Toptaş’ın konuk olduğu bölümünü internet sayfasından kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada aralarında tanınmış yazarların da olduğu çok sayıda kadın, yazar Hasan Ali Toptaş’ın taciz ve cinsel saldırısına uğradığını itiraf etmişti. Toptaş suçlamaları reddetmemiş ve özür dilemişti.