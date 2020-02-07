Bilimsel adı Papaver somniferum olan haşhaş tohumu, Asya kökenlidir ve eski uygarlıklarda tıbbi tedavilerde kullanılan doğal bir ağrı kesicidir. Türkiye'de Afyon ve Kütahya'da yetiştirilen ve tatlı ve salatalarda kullanılan aynı zamanda bazı yörelerde yemeklere baharat olarak da katılan haşhaşın faydaları hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik... Haşhaşın faydaları nelerdir? Haşhaş neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler...

Haşhaş tohumu bol miktarda demir, bakır, kalsiyum, potasyum, manganez, çinko ve magnezyum içerir. Haşhaş tohumlarının en önemli sağlık yararları arasında cilt ve saç sağlığını iyileştirme, bağışıklık sistemini artırma, kalp sağlığını koruma, kadın doğurganlığını artırma, kan akışını artırma, sindirimi düzenleme, kemikleri güçlendirme gibi özellikleri yer alır. Şimdi, haşhaş tohumunun insan sağlığı açısından faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenlere gelin daha yakından bakalım… Haşhaşın faydaları nelerdir? Haşhaş neye iyi geliyor? İşte cevapları…

HAŞHAŞIN FAYDALARI

Haşhaş tohumlarının faydalarından bazıları şunlardır:

* Haşhaş tohumlarının en önemli yararı kalp hastalığını önlenmesidir. Tohumlar, kalp sağlığı için gerekli bir omega-6 yağ asidi olan linoleik asit içerir.

* Haşhaş tohumları, sindirime yardımcı olabilecek çözünmeyen lif kaynaklarıdır. Ayrıca dışkı hacmini arttırır ve kabızlığın tedavisine yardımcı olur.

* Haşhaş tohumlarında bol miktarda bulunan ‘oleik asit' ve ‘diyet lifi' kandaki kötü huylu kolesterol seviyesini düşürerek iyi huylu kolesterolün artmasına yardımcı olur.

* Haşhaş tohumu çayı içmek vücuttaki kortizol seviyelerini azaltır. Bu stres seviyelerindeki azalma sakinleştirici bir etkiye yol açar ve uyumanıza yardımcı olur.

* Bazı çalışmalar haşhaş tohumlarının ağız ülserlerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

* Beyin, haşhaş tohumlarında zengin olarak bulunan kalsiyum, demir ve bakır mineralleri gibi temel besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu mineraller nörotransmitterlerin düzenlenmesine yardımcı olur ve beyin işlevini geliştirir. Haşhaş tohumu da bilişsel bozukluk riskini azaltabilir.

* Haşhaş tohumlarında bulunan zengin yağ asitleri, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Kalbi güçlendiren haşhaş felç riskini ve içeriğindeki potasyumun yanı sıra ‘linolyum asitleri' de kalp krizi geçirme riskini ciddi oranda azaltır.

* Haşhaş tohumu kalsiyum ve bakır bakımından zengindir. Birincisi kemik sağlığını iyileştirirken, ikincisi bağ dokusunun yanı sıra kemikleri de güçlendirir. Tohumların zengin olduğu bir başka mineral, kalsiyum ile birlikte kemik dokusunun bir parçasını oluşturan fosfordur. Ve tohumlardaki manganez, kemiklerinizi ciddi hasarlardan koruyan bir protein olan kolajen üretimine yardımcı olur.

* Haşhaş tohumlarındaki çinko ve antioksidan içeriği, vizyonu iyileştirmeye yardımcı olur ve Maküler Dejenerasyon gibi göz hastalıklarına karşı korur.

* Haşhaş tohumlarındaki zengin bakır ve demir, kırmızı kan hücresi oluşumunu iyileştirir, bu da anemi ve kanla ilgili diğer durumların önlenmesine yardımcı olur.