‘Hassas burun köpekler’ uyuşturucuyu değil, topunu arıyor

Antalya'da operasyonlarda yer alan 'hassas burun' narkotik köpeklerine eğitim sırasında uyuşturucu madde verildiği yönündeki yanlış bilgi, eğitmenleri üzüyor. Bu bilginin doğru olmadığını anlatan polis memuru Buse Güler, "Köpekler eğitilirken, onların oyuncakları topla eğitim veriliyor. Top ve uyuşturucu madde aynı yere gizleniyor. Köpekler oyuncaklarını ararken uyuşturucu maddeye de duyarlı hale geliyor" dedi.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde görevli hassas burun köpekler, polisin en büyük yardımcısı.

Koku duyuları gelişmiş cinslerden seçilen köpekler, uzun yıllar süren eğitimler sonunda operasyonların vazgeçilmezi oluyor. Belçika kurdu, Alman kurdu başta olmak üzere cins köpeklerden 7’si de Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapıyor. Bakımları, mamaları ve tüm ihtiyaçları genel müdürlük tarafından karşılanan köpeklerin tamamı da isimleriyle tanınıyor.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞ BİLGİ UZMANLARI ÜZÜYOR

Köpek eğitim merkezinde ilgi gösterdiği alana göre eğitilen köpekler, kadavra, bomba, iz takip ya da narkotik olmak üzere dallara ayrılıyor. Koku duyularının körelmemesi için her gün düzenli antrenman yapan köpekler, operasyonlara da sırayla gönderiliyor. Köpeklerin eğitim süreciyle ilgili doğru bilinen yanlış bir bilgi ise eğitmenlerini üzüyor.

Özellikle narkotik köpeklerine eğitim sırasında az miktarda da olsa uyuşturucu madde verildiği yönündeki bilginin doğru olmadığını anlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser Buse Güler, “Köpeklerimize kesinlikle uyuşturucu madde verilmiyor. Söz konusu da olamaz zaten. Köpeklere onların oyuncakları topla eğitim veriliyor. Top ve uyuşturucu madde aynı yere gizleniyor. Köpekler oyuncaklarını ararken uyuşturucu maddeye de duyarlı hale geliyor. Sonra topu alıyoruz ve köpekler sürekli uyuşturucu maddeye yöneliyor. Aslında onlar oyuncaklarını arıyor” dedi.

Güler, köpeklerin tüm narkotik unsurlara duyarlı olduğunu, hassas burunlarından uyuşturucu maddenin kaçamadığını söyledi.

Operasyonlarda zehir tacirlerinin çok farklı yöntemler denediğini de anlatan komiser Güler, Antalya’nın turizm kenti olması nedeniyle bir kat daha sıkı takip gerektiğini, bu nedenle sık sık farklı adreslere operasyonlar yaptıklarını söyledi. (DHA)