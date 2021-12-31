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Hastanede unutulanlar şaşkına çevirdi! Elektrikli süpürge, plaka, leğen..

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 1 yılda unutulanlar şaşırttı.

Yayınlanma: 14:32 - 31 Aralık 2021 Güncellenme:
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Hastanede unutulanlar şaşkına çevirdi! Elektrikli süpürge, plaka, leğen..

Ocak ayından bu yana hasta ve yakınlarının unuttuğu toplam bin 91 eşya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kayıt altına alınarak, kayıp eşya odasına konuldu.

Bacak ortezi, elektrikli süpürge, otomobil anahtarları, tekerlekli sandalye, leğen, nüfus cüzdanı, ziynet eşyası, cüzdan, çanta, nakit para, kol saati gibi yüzlerce eşya, bulundukları tarihler not edilip paketlenerek sergilendi.

Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, sahibi bulunamayan eşyaların yıl sonunda polis merkezine teslim edileceğini söyledi. (DHA)

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