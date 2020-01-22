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Hastanenin maskotu: ‘Acil’
Hastanenin maskotu: ‘Acil’
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ni özellikle gece saatlerinde mesken tutan sokak kedisi acil servisin maskotu haline geldi. Vatandaşlar kediye "Acil" adını verdiler. 
Yaşam 22 Ocak 2020 - 14:25

Düzce Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi´ni genelde gece saatlerinde soğuk hava nedeniyle mesken tutan sokak kedisi acil servise gelen hastaların ve sağlık çalışanlarının maskotu haline geldi.

Sağlık çalışanları gece saatlerinde acil servisten içeri girerek belli bir süre duran ve tekrar kayıplara karışan kediye yiyecek verirken, vatandaşlar ise kediye “Acil” adını koyarak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başladı. Hastaların ve sağlık çalışanlarının sempatisini kazanan sevimli kedi gündüz saatlerinde ise ortalıklarda görünmüyor. DHA

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