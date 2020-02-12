Hatalı basım 50 lirasına teklif bekliyor

Eskişehir'de Şükrü Uçar, hatalı basım olduğunu belirttiği 50 TL'lik banknotunu en iyi teklifi verene satacağını söyledi. Hatalı basılan 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde 50 rakamı yerine 0 sayısı bulunuyor. Uçar, “Buna benzer paralara 50 bin liraya kadar değer biçen var. Ben uygun bir teklife vereceğim” dedi.

TC Merkez Bankası tarafından hatalı basılan 50 TL’nin koleksiyon değeri taşıdığını söyleyen 44 yaşındaki Şükrü Uçar, paraya en iyi teklifi verene satacağını açıkladı.

ALIŞVERİŞ SIRASINDA ELİNE GEÇTİ

Eskişehir’in Arifiye Mahallesi’nde bir giyim mağazasının müdürlüğünü yapan Şükrü Uçar, alışveriş sırasında eline geçen ve hatalı basım olduğunu fark ettiği 50 TL’lik banknotu satmak istiyor.

Merkez Bankası tarafından paranın sağ üst köşesindeki 50 rakamının sıfırı eksik basılan paranın eline geçtiğinde sahte olduğunu düşünen Uçar, “Para elime geçtiğinde önce sahte olduğunu düşündüm ve üzülmüştüm. Daha sonra para kontrol cihazında gerçek olduğunu anladık. İnternette hatalı basım para ile ilgili araştırma yaparken bu tür paraların koleksiyon değeri taşıdığını öğrendim” dedi.

“İYİ BİR TEKLİFE VERİRİM”

İnternette benzer paralara 50 bin liraya kadar isteyenlerin olduğunu ifade eden Uçar, “Para sahte değildir, kontrol edilmiştir. Parada 50 yazması gerekirken hatalı basım nedeniyle 0’ı eksik basılmış ve anki 5 TL gibi görünüyor. Hatalı basım 50 TL’lik param için bir değer biçmedim. Ancak iyi bir teklife de veririm. Amacım bir koleksiyonerin eline geçmesidir. Koleksiyonerler bunu en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Yoksa benim bir işime yaramayacak” diye konuştu.