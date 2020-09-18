Hatalı basım banknota 45 bin TL istiyor

Elazığ’da esnaflık yapan 54 yaşındaki Sezgin Öztürk, kasasındaki parayı sayarken sağ üst köşesinde rakamların bir kısmı olmayan hatalı basım 10 TL'lik banknot buldu. Öztürk, parayı 45 bin TL'ye satacağını söyleyerek, ”Değerli para olduğunu biliyorduk. Bana da denk geldi. Görünce çok şaşırdım. İlgimizi çekti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım” dedi.

Elazığ merkez Ataşehir Mahallesi’nde market işleten Sezgin Öztürk, kasadaki paraları sayarken sağ üst köşesinde 0 olmayan 10 TL'lik banknotu fark etti. Paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya giden Öztürk, paranın hatalı basım olduğunu öğrenince koleksiyonerlere 45 bin TL'ye satacağını söyledi.

“İLK GELEN KİŞİYE 45 BİN TL'YE SATACAĞIM”

İl defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Öztürk, “Bir pazar günü dükkanı açtım. Alışverişin ardından öğleden sonra kasayı saymak istedim. Kasayı sayınca paraların içerisinde 10 TL’nin bir sıfırının olmadığını gördüm. Çok şaşırdım. Hemen parayı ayırdım. İnternetten araştırmaya başladım. Çok değerli bir para olduğunu gördüm.

Paranın sahte mi hatalı baskı mı olduğunu merak ettim. Bankaya giderek parayı incelettim. Para sahte değildi. Paranın hatalı basım olduğunu öğrendim. İnternette bu tür hatalı basım paraların olduğunu görüyordum. Değerli para olduğunu biliyorduk. Bana da denk geldi. Görünce çok şaşırdım. İlgimizi çekti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım. Parayı sakladım. ilgilenenlere satmak istedim. Nasip kiminse ilk gelen kişiye 45 bin TL'ye satacağım. Nasip kiminse gelip alır” ifadelerini kullandı.