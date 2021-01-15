Hava hafta başı daha da soğuyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarı Merkezinden yapılan açıklama göre Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava yurdun genelinde etkili olacak. Trakya'dan ülkeye girecek soğuk hava dalgası, çeşitli don ve buzlanmalara da sebep olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemiz bugün ilk saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisi altına girecek. Bu sistemlerle birlikte halen batı ve iç bölgelerimizde mevsim normallerinde, doğu bölgelerimizde ise mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatıdan başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Bugün ve hafta sonunda Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği. Hafta başında ise (18.01.2021) sıcaklıkların kuzeybatı bölgelerden başlayarak daha da düşeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin de altına düşmesiyle birlikte, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, Marmara bölge genelinde orta, diğer yerlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerimizin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir”



HAKKARİ’DE YOLLAR KAPANDI

Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yüksekova merkezdeki kar kalınlığı, 30 santimetreyi buldu. Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 96 köy ile 193 mezranın yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.



VANLI ÇOBANLAR YAYLA SEZONUNU KAPATTI

Van'da yüksek kesimlere kar yağması ve havaların soğumaya başlamasıyla çobanların da çalışma sezonu sona erdi. Mevsim şartlarının çetin geçmeye başladığı kırsal kesimlerde sürüleri yaylalardan indiren çobanlar, yerleşim yerlerine yakın noktalardaki belirli bölgelerde hayvanları sahiplerine teslim etmeye başladı. Kış boyunca ağıllarda bakılacak koyunlar, ilkbaharda yeniden yaylalara çıkarılacak.



“YAYLADAKİ OT BİTİNCE MAHALLEYE DÖNÜYORUZ”

Çatak ilçesinin Boynupınar Mahallesinin yaylasında hayvanlarını çıkaran Nevzat Gültepe, yazın hayvanlarını yüksek kesimlerdeki yaylalara çıkararak baktıklarını söyledi. Kar yağınca da tekrar mahalleye indiklerini ifade den Gültepe, “Bu yıl yaylada otlarımız çoktu. Bu yüzden diğer yaylacılardan yaklaşık 1 ay sonra iniyoruz. Yayladaki otlarımız bu gün itibarı ile bitince bizde kışı geçirmek üzere mahalleye dönüyoruz” dedi.

İHA-DHA





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