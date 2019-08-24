Hava kirliliği akıl sağlığınızı tehdit ediyor olabilir

Chicago Üniversitesi’nin yaptığı araştımaya göre, hava kirliliği akıl sağlığımızı sandığımızdan daha fazla tehdit ediyor. Amerika ve Danimarka’da 11 yıldır süren araştırmaya göre, araştırmacılar, hava kirliliği ve psikolojik hastalıklar arasında bağlantı olduğunu tespit ettiler.

Köpek ve kemirgenler üzerinde yapılan araştırmaya göre, hava kirliliği beyinde iltihaba yol açıyor ve depresyon benzeri semptomlar gösteriyor. Araştırmacılar, bunun insanlar üzerinde de benzer şekilde ilerlediğini savunuyor. Amerika’da hava kalitesinin düşük ve yüksek olduğu iki bölge arasında yapılan çalışmada, bipolar bozukluğun yüzde 27, depresyonun ise yüzde 6 oranda arttığı gözlemlendi. Londra, Çin ve Güney Kore’de yapılan benzer araştırmaların sonucu da birbirine yakın. Ülkede hava kirliliğine en fazla maruz kalanlarda, en az hava kirliliğine rastlanan bölgelerde yaşayanlarla kıyaslandığında, şizofreni oranlarının yüzde 150, bipolar bozukluk oranlarının yüzde 29, kişilik bozukluğu ve ağır depresyon oranların da sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 50 arttığı tespit edildi.

Doğada ya da parkta vakit geçirmenin önemli olduğunun altını çizen profesörler aynı zamanda, hava kirliliğinin, doğurganlığı da olumsuz etkilediğini belirtiyor.