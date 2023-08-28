Hava sıcaklığı 4 günde 30 derece düştü

Hava sıcaklığının 24 Ağustos'ta 31,2 santigrat derece ölçüldüğü İsviçre'de bu sabah sıcaklık 0,5 derece olarak ölçüldü. Zermatt bölgesinde kar yağdı.

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İsviçre’de bunaltıcı sıcakların yaşandığı ağustos ayının son haftası serin hava ve yağışla başladı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss) Twitter’da yaptığı paylaşımda, Valais kantonunda yer alan 1638 metre rakımlı Zermatt bölgesinde kar yağışının görüldüğünü bildirdi.

24 Ağustos Perşembe günü termometrelerin 31,2 santigrat dereceyi gösterdiği bölgede, bu sabah sıcaklık 0,5 derece olarak ölçüldü.

MeteoSwiss, İsviçre Alplerinin 2000 ila 2400 metre yüksekliğindeki bölgelerinde de kar ve yağmur yağışı için uyarıda bulundu.

Ülkenin güneyinde yer alan Ticino kantonunda ise hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor.

Bölgedeki bazı nehirlerde sel riskinin yaşandığı uyarısı da yapıldı. İsviçre genelinde bugün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

“İSVİÇRE SONBAHARI YAŞAMADAN KIŞA GEÇTİ”

Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, “İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı.” yorumları yer aldı.

İsviçre’de 24 Ağustos’ta yılın en sıcak günü yaşanırken, Cenevre kantonunda termometreler 38 santigrat dereceye ulaşmıştı. (AA)