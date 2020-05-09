Havacılıkta yoğun bakım 1.5 yıl sürecek

Vakaların düşmesi 40 gündür uçakları yerde olan havacılık sektörünü heyecanlandırdı. Şirketler mayıs sonu için hazırlık yapıyor ama belirsizlik hakim. Kesin olan şeyler ise daha pahalı bilet, daha az güzergah ve ikram ile daha çok sağlık kontrolü.

Dünya havacılık sektörü, tarihinin en büyük krizinde yeni bir aşamaya geçiyor. Uçuşların yeniden başlaması gündemde. 2 ayda 314 milyar dolar zarar eden sektör, bir bakıma karantinadan hatta yoğun bakımdan çıkmayı deneyecek.

Türkiye'de son 10 gündür Ankara'dan yapılan tüm resmi açıklama ve raporlarda vaka sayılarındaki gerilemeye vurgu yapılarak, mayıs ayı sonunda normalleşmenin başlayacağına işaret ediliyor.

ÖLÜM-KALIM SAVAŞI

Tam anlamıyla ölüm-kalım mücadelesi veren havacılık sektörü, bu açıklamaları dikkatle izliyor. 28 Mart'tan bu yana yaklaşık 40 gündür 11 havayoluna ait 546 uçağın neredeyse tamamı yere indirilmiş, tüm nakit girişleri sıfırlanmış durumda. 30 milyar dolar yıllık ciroya sahip Türk havacılık sektörünün mart, nisan, mayıs kaybının 7.5 milyar doları aştığı hesaplanıyor.

İnsanların en azından psikolojik etki nedeniyle uzun süre seyahat etmekten uzak durmayı tercih edeceği öngörüsü ise sektörün korkulu rüyası. Bu nedenle, uçuşlar başlasa bile ilk aşamada beklenen kapasite kullanım oranı yüzde 10.

Bu süreçte ayakta kalmanın tek yolu güçlü ülkelerde olduğu gibi devlet desteği olarak gösteriliyor. Ama Hazine'de kaynak olmaması umutları azaltıyor.

Samsunlu: Sadece yolcular havalimanına girebilecek

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde almaya başladıklarını söyledi. Havalimanına sadece yolcuların girebileceğini vurgulayan Samsunlu, önlemleri şu şekilde sıraladı:

*Maske takmak zorunlu. Yolcular adreslerini bildirmek zorunda olacak, böylece gerektiğinde hızlı aksiyon alınması sağlanacak. Girişte termal kameralarla ateş ölçülecek.

*Yolculara ‘sosyal mesafe' uyarı anonsu yapılacak. Gelen sefer bagajları dezenfekte edilecek. Bagajlar için de bir metre mesafe kuralı uygulanacak.

*Yolcular, girişte ‘özel dezenfektanlı paspas' üzerinden geçirilecek. Bagaj arabaları da her kullanımdan sonra temizlenecek. Menüler dijital olacak, her sipariş sonrası dezenfekte edilecek.

*Temassız ödeme sistemleri hayata geçirilecek, yeme-içme alanlarında masa aralıkları 2 metre olacak.

“Normalleşme krizden daha uzun sürecek”

Türkiye Özel Sektör Havayolu İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı ve Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, vaka tablolarındaki iyileşme iyiye giderse haziran başında yurtiçi uçuşların başlayacağını belirterek, “Keyif seyahatlerinde ve etnik turizmde bir artış olacağını öngörüyoruz” dedi.

Yeni dönemde herkesin hayatının değişeceğine dikkat çeken Nane, “Kriz belli alışkanlıklarda kalıcı değişikliklere sebep oldu. Bu nedenle normalleşme süreci kriz döneminden daha uzun olacak. Taze nakit girdisi sağlamak için şirketlerin mevcut kredi limitlerinin kullanıma açılması kritik konu” diye konuştu.

“Uçuş öncesi hızlı tanı kiti kullanabiliriz”

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral, terminalde yoğunlukları engellemek için görsel, işitsel uyarılar ve teknolojik çözümler kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Sensörlü kameralarla yolcu sayılarını sürekli kontrol edeceklerini vurgulayan Göral, “Sistem, kişi sayısı artarsa güvenlik personelimizi uyaracak.

Giriş kapılarında termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak. Maskesiz kimse alınmayacak. Uçuş öncesi hızlı tanı kiti kullanılabilir” dedi.

“Kriterleri bakanlıkla birlikte hazırlıyoruz”

TAV Havalimanları İşletmeler Grup Başkanı Kemal Ünlü, yeni dönemde havalimanlarında hijyene, dezenfektasyona, sosyal mesafenin korunmasına, yani kalabalıkların ve kuyrukların çok iyi yönetilmesine odaklanacaklarını vurguladı.

Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde sektörün tüm oyuncularının havayolu, havalimanı, otel ve restoran temsilcilerinin içinde bulunduğu bir kurul oluşturularak kriterlerin hazırlanmaya başladığını belirten Ünlü, şunları söyledi:

*Havalimanlarının virüs bulaşma riskinin en az olduğu yerler olması için Ulaştırma, Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının kriterlerine kesin uyum göstermek gerekiyor. Çalışanların eğitimi devam ediyor.

“DEVLETİN THY'Yİ AYAKTA TUTACAK GÜCÜ YOK”

Türkiye'de havacılık sektörü ekonomisine en hakim isimlerden Pegasus Havayolları Eski Kurucu Ortağı-Danışman Alper Eliçin, corona virüsü nedeniyle havacılık sektörünün ekonomisine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Salgının doğası gereği hiçbir şeyin belli olmadığını vurgulayan Eliçin, “Önümüzü göremiyoruz. Ama şurası açık, çok ciddi tedbirler alınırsa, havacılık sektörü bu haliyle yaşayamaz” dedi.

Alper Eliçin, “Çok ciddi tedbirler” ifadesinden uçağa daha az yolcu alınmasına yönelik tüm düzenlemeleri kastettiğini belirterek şöyle devam etti: “Bu işin ekonomisi uçağa belli miktarda koltuğu sıkıştırmak üzerine kuruludur.

Buna benzer bir karar alınırsa, bu bir anlamda herkes business class uçacak demektir. O durumda fiyatlar da business class seviyesinde oluşacak, uçan insan adedi ciddi düzeyde düşecek ve dünyada mobilite azalacak anlamına gelir. Bunu pek gerçekçi görmüyorum.”

Alper Eliçin havacılık sektörüyle ilgili tespitlerini şöyle özetledi:

– KARLILIK ORANI YÜZDE 3: Havayollarının karlılık oranı yüzde 3 ile 5 arasındadır. Bu kadar nakit akışına dayalı bir sektörde, devlet yardım etmediği takdirde, havayolu şirketlerinin ayakta kalması çok zordur. Pek çok havayolu batacak, bazıları küçülecek.

– THY PAZAR PAYINI KAYBEDECEK: Herkes THY'nin, Pegasus'un çok iyi durumda olduğunu falan söylüyor. Devletin THY'yi bu haliyle ayakta tutacak gücü yok. Batı'nın güçlü devletleri kendi şirketlerine para enjeksiyonu yapıyor ve pazar payımızı elimizden alacaklar.

– HAVALİMANLARI GARANTİ PARADAN DOLAYI RAHAT: Havalimanlarında durum farklı. Ya garantili ödeme alıyorlar ya da Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne bağlılar. Dolayısıyla bir şekilde yollarına devam ederler.

– BELKİ DALGA DALGA YAYILACAK: ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' deniliyor. O kadar emin değilim. Çünkü daha ne olacağını bilmiyoruz. Belki SARS ve MERS gibi bu yaz kaybolup gidecek. Belki dalga dalga yayılacak.

– MASKE TAKIP UÇAĞA BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ: Dünyada da çok büyük değişiklikler beklemiyorum. Benim öngörüm, uçakların hijyenine biraz daha dikkat edilecek ve biz bir maske takarak bu uçaklara eskisi gibi bineceğiz.