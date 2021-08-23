Havada hamburger pişirdi

Adana'da yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı Yiğit Uğur Aydal, 400 metrede süzülürken hamburger pişirdi. Şef Aydal, köfteleri mutfak pürmüzü ile tavada kızarttı. Peynirleri eritti. 35 dakikalık uçuşta hamburgerleri yiyip indiler.

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Seyhan Baraj Gölü kenarında yamaç paraşütü uçuşu yapmak isteyen aşçı Yiğit Uğur Aydal, pilot Onur Avcu ile görüştü. Sıradan bir uçuş yapmak istemediğini belirten Avcu, Aydal’dan havada hamburger hazırlamasını istedi.

Hamburger köftelerine, vakumlu poşet içerisinde kaynayan suyla ısıl işlem uygulayan Aydal daha sonra döküm tava, pürmüz, köfte, domates, peynir, marul, turşu gibi malzemeleri yanına alarak Avcu ile uçuşa başladı.

400 metrede uçuş yapan Aydal, pürmüz yardımıyla döküm tavayı kızdırdıktan sonra üzerine köfteleri yerleştirerek kızartmaya başladı. Aydal, köftelerin üzerine koyduğu çedar peynirlerini de pürmüzle eritti.

35 dakika süren uçuşta Aydal, sos ve diğer malzemelerle hazırladığı hamburgeri, pilot Avcu ile birlikte yedi.

Aydal, sıra dışı bir uçuş yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. (DHA)