Havalar soğudu, flamingolar Bodrum bölgesine akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde havaların sıcak ve güneşli gitmesi nedeniyle Bodrum'un her yıl kış aylarında gelen konukları flamingolar bu kez erken geldi. İlk kez kasım ayının ortalarında gelen yaklaşık 800 flamingoyu görmek isteyenler sulak alana akın etti.

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Milas ilçesi arasındaki koruma altında bulunan Tuzla sulak alanına gelen yaklaşık 800 flamingo renkli görüntülere sahne oldu. Genellikle Aralık ayında gelen ve göç yolları üzerinde bulunan Tuzla sulak alanında 5 aya yakın konaklayan flamingoların yanlarında yavrularının da olduğu görüldü.

Bodrum ile Milas arasındaki karayolu kenarında bulunan ve 380 hektarlık alana sahip Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na dünden itibaren sürüler halinde gelen allı turnada denilen flamingolar güzellikleri ve ortaya koydukları manzaralarla yöre halkını şaşkına çevirdi.

HAVALARIN ANİDEN SOĞUMASI NEDENİYLE FLAMİNGO GÖÇÜ BAŞLADI

Sulak alanda erken gelen flamingoları gören Bodrumlular bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaklaşık 12 yıldır sulak alanda inceleme yapan kuş gözlemcisi evli ve bir çocuk annesi Semiha Şahin, “Sulak alan ve yöresi son yıllarda aşırı betonlaşma ve sulak alana akan nehirlerin atıklar aracılığı ile kirlenmesi nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Buna rağmen sulak alan besin zenginliğinden bir şey yitirmedi, doğa direndi. İç bölgelerde havaların aniden soğuması nedeniyle flamingolar güney Ege'de Bafa Gölü ve Tuzla sulak alanına gelmeye başladılar. Bodrum ve bölgesinde uygun hava koşulları nedeniyle yavrularını da burada uzun mesafeli uçuşlara kadar büyütebilecek ve barınabilecek olan flamingolar sadece yerli halkın değil turistlerinde büyük ilgisini çekiyor” dedi.