Havalar soğumadı, ayılar uyuyamadı

Bu yıl mevsimin ılıman geçmesi, kar yağışının geç olması bozayılarda kış uykusuna geçmede gecikme olduğunu gösterdi.

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Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nün ‘Yaban hayatının fotokapanla belirlenmesi’ projesi kapsamında ormanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı izlendi. Kış mevsimine rağmen kar yağışının olmaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ayıların kış uykusuna geçemediği görüldü.



“BİZİ ENDİŞELENDİRDİ”

Orman Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Kaan Özkazanç, 10 yıldır fotokapanla izleme yaptıklarını, bu kış bozayıların sayısında artış olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bu yıl iklimin ılıman geçmesi, kar yağışının geç olması bozayılarda kış uykusuna geçmede gecikme olduğunu gösterdi. Küresel iklim değişikliğinin göstergesi olarak meydana geldiğini düşünüyoruz. Yaptığımız bu çalışmada şu anda çok sayıda bozayının sahada geçmiş yıllara göre daha yoğun olarak dolaştığını görebiliyoruz. Normalde kış ayı içerisinde bozayıları görmek mümkün ama yoğunluğun artması açıkçası bizi endişelendirdi.”



“SALDIRGAN OLDUKLARI UNUTULMAMALI”

Doç. Dr. Özkazanç, ayıların kış uykusuna geçtiğini düşünenleri uyardı:

“Ormanda ilişkisi olan orman köylüleri ve orman işçilerimizin, özellikle mantar toplamaya giden vatandaşlarımızın olası bozayı karşılaşmasında dikkatli olmalarında fayda vardır. Olası karşılaşmada hayvanları, bozayıları rahatsız etmemek; onlardan mümkün olduğu kadar yavaş, sakin şekilde uzaklaşmak hayatları açısından çok önem taşımaktadır. Bozayıların kış uykusuna yatma ve uyanma dönemlerinde çok aç oldukları, bu anlamda saldırgan oldukları unutulmamalıdır. Özellikle de yavrulu olan bozayılardan mümkün olduğu kadar uzak durulmasında fayda vardır.”

“AYILARIN HAYVANSAL BESİNE YÖNELMESİ YÜKSEK İHTİMAL”

Meyve yemişlerin az olması nedeniyle bozayıların hayvansal besine yönelebileceğini de söyleyen Doç. Dr. Özkazanç, şöyle devam etti:

“Ayıların beslenme sürelerinin uzadığını görüyoruz. Dolayısıyla ayı da alanında daha fazla dolaşmaya başlıyor. Normal şartlarda bozayılar yırtıcı hayvan statüsü içerisinde yer alır. Ancak bu ayılar hayvansal beslenmeden daha çok meyvelerle ve yemişlerle beslenmeyi tercih ediyor. Şu anda mevsim itibarıyla meyve ve yemişlerin daha az olduğunu biliyoruz hatta ayıların birçok bitkinin sulu kısımlarını da tükettiği düşünüldüğü zaman bozayıların da hayvansal besine yönelmeleri daha yüksek olabilir ve bu mevsim içerisindeki davranışlarında ise farklılıklar gözlemek mümkün olacaktır.” (DHA)

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