Havalar soğuyunca flamingolar tekrar göç etti

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda bulunan Düden Gölü, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Göl, 200 türden 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.

Flamingo cenneti olarak bilinen göle iklim değişikliğinin de etkisiyle bu yıl flamingolar erken geldi.

Hava sıcaklığının 20 derecelere kadar yükseldiği şubat ayı başında gelen flamingolar, son günlerde sıcaklığın eksi 18 dereceye kadar düşmesi üzerine yeniden göç etti. Gölde sadece ördek ve birkaç kuş turu kaldı.

HAVZAYA HER YIL 22 BİN ÇİFT FLAMİNGO GELİYOR

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, göçmen kuşlar için hava sıcaklığının çok önemli olduğunu vurguladı:

”Göçmen kuşları etkileyen faktörler, sıcaklık, su ve besin kaynağı. Bu üç temel çevreyle ilgili faktör, flamingoların göçünde etkili. Bu yıl havaların erken ısınmasıyla birlikte bölgede kalan flamingolar havalar soğuyunca ve besin bulamayınca tekrar yurt içinde sıcak bölgelere gittiler.”

Darılmaz flamingoların göçünde endişe edici bir durum olmadığını bu durumun flamingoların ekolojik dengeden etkilenmesinin bir sonucu olduğunu söyledi. (DHA)