Havalimanında köpeğini terk etti

ABD'nin Pittsburgh Havalimanı'nda bir kadın yolcu, köpeğini bir bebek arabasında terk ederek uçağa bindi. Köpek koruma altına alındı, kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’de havalimanında bir yolcu köpeğini terk ederek dikkat çekti. Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh Havalimanı polisi olayla ilgili 4 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, bir kadın yolcunun uçağa binmeden önce köpeğini yanında götürmek istediğini ancak görevliler tarafından yolcuya köpeğin özel taşıma kafesinde uçağa alınması gerektiğinin söylendiğini belirtti.

Fransız Bulldog cinsi köpeği havalimanında bir pusete koyan kadın, uçağa binerek yolculuğuna devam ederken köpeğini ise terk etti.

Köpeği pusette bulan polis, hayvanın üzerinde bir mikroçip bulabildi, ancak sahibine ulaşamadı.

Polis, köpeği güvenli bir şekilde teslim etmesi için eyalet köpek bekçisiyle temasa geçti. Görevli köpek bekçisi tarafından hayvan sahibine karşı terk etme suç duyurusunda bulunulması bekleniyor. (DHA)

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