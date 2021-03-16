Havza tehlikeye girdi, çevreciler harekete geçti

Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki Kocadağ'da bir maden şirketinin rezerv belirleme sondajları yapması çevrecileri ayağa kaldırdı. Sivaslı ilçe Belediye Başkanı Hürriyet Şafak, kentteki çevre örgütleri ile toplanarak eylem planı yapma kararı aldı. Çevreciler bölge halkına içme suyu sağlayan su havzasının kirlenmesinden endişe ediyor.

100 BİN KİŞİYE İÇME SUYU SAĞLANIYOR

Demir ve bakır aradığı öne sürülen maden şirketinin sondajlarını Sarıkayalar ile Yeniahar mevkilerinde gerçekleştirdiği belirtildi. Bölgedeki kaynak Sivaslı'nın yanı sıra Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı köylerin de su ihtiyacını karşılıyor. Sivaslı ilçe Belediye Başkanı Hürriyet Şafak, havzanın 100 bin kişiye içme suyu sağladığını, rezervlerin kirlenmesinin en büyük tehlike olduğunu söyledi. Murat Dağı Yok Olmasın platformu üyeleri ile birlikte eylem planı hazırladıklarını söyleyen Şafak, “Sularımızı kirleten hiçbir madene izin vermeyeceğiz” diye konuştu.



SİVİL TOPUM KURULUŞLARI ÖRGÜTLENDİ

Kocadağ'daki madenleri durdurmak amacı ile Uşak'taki sivil toplum örgütleri ve Sivaslı ilçe Belediye Başkanı Hürriyet Şafak bir araya geldi. Bölgedeki riskleri anlatan Şafak, “İlk olarak mermer arayacaklarını söylediler. Şimdi demir ve bakır diyorlar. Deneme sondajları yapılıyor ama ileride maden ocağı açıldığında su kaynaklarımız ve ilçemizin doğal güzellikleri yok olacak. Evrenli Parkı da maden arama çalışmalarında zarar görecek. Maden sahası parkın bitişiğinde yer alıyor. Su kaynağımız tamamen maden sahası içinde kalıyor. İlçemizin zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

“70 YILDIR ÇÖPLER BURAYA ATILIYOR”

Bölgede endemik bitki türleri olduğunun da altını çizen Şafak, “Koruma altındaki kızıl geyikler bu bölgede otluyor ve su ihtiyacını karşılıyor. Açılacak maden doğal yaşamın da sonu olur. Bu bölgeye özgü ağaçlarımız var. Onları kaybederiz” diye konuştu. Bölgede 70 yıldır çöplerin atıldığı çöp toplama alanı olduğunu da söyleyen Şafak; “70 yılın kentsel atığı bu bölgede vahşi depolama yöntemiyle birikmiş durumda. Zaten bu bölge insanlar tarafından kısmen kirletildi. Bir proje hazırladık. Katı Atık Toplama Merkezi kurarak atıkları burada kontrol altında tutacağız. Amacımız çöp sahasını da süreç içinde ıslah ederek bölgeyi ağaçlandırmak. Şimdiye kadar yer altı kaynaklarımıza sızma tespit edilmedi. Sularımıza tahlil yaptırdık” ifadelerini kullandı.



“SULAR KİRLENDİ, KUYULAR KURUDU”

Madenlerin bölgeye büyük bir kirlilik getireceğini söyleyen Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Funda Öz Acura SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada; “Daha önce halkın madenlere karşı iradesini gördük. İlçeye 5 kilometre mesafede Pınarbaşı beldesi halkı 2 yıl süren uğraştan sonra mermer ocağına geçit vermemişti. Hem patlamalardan hem de su kaynaklarının kirlenmesinden dolayı bölge halkı büyük bir direnç gösterdi. Maden ocağı nedeniyle bölgede ciddi bir su problemi oluştu. 60 su kuyusu kurudu. Yöre halkı maden istemiyor” diye konuştu.

20'DEN FAZLA RUHSAT VERİLDİ, BİLGİ SAKLIYORLAR

Henüz ÇED sürecinin başlamadığını söyleyen Acura; “Riskli bir bölge. Hem su havzası hem de yer altı kaynaklarının korunması bakımından burada maden olmamalı. Daha önce patlamalar nedeniyle yer altı kaynakları ya kaçtı ya da yatak değiştirdi. Bir maden daha bölgede suyun tamamen bitmesine neden olur. Bölgede ayrıştırılmamış çöplerin depolandığı bir alan var. Buradaki sondajlar pek çok kimyasal barındıran sızıntının yer altı sularına karışmasını sağlayacaktır. Geçen yıl Uşak'ta 20'den fazla maden ruhsatı verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne sorduk. Özel bilgi denildi, bizimle paylaşılmadı. Bilgi saklıyorlar. Nereleri ruhsatlandırıldı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.