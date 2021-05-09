Hayalet ağdan beyaz eşyaya

Sadece Türkiye'yi değil dünyayı saran bir tehdit plastik atıklar. Bu atıkların bir sebebi de ‘hayalet ağ' denilen denizde kaybolan ya da bırakılan ağlar.

Bu plastik canavarın artık ikincil hammadde olarak üretime katılma zamanı geldi. Proje sorumlusu iş insanı Hüseyin Semerci, SÖZCÜ HaftaSonu'na şunları anlattı: “Plastiğin çöp olmasının önüne geçmeli, değerlendirmeliyiz. Amacımız, projeyi Marmara'dan sonra diğer denizlerimizde de hayata geçirmek.”

DENİZ YAŞAMINA TEHDİT

“Son yıllarda azalan balık popülasyonuyla sorunu yaşıyoruz. Yıllarca sürüklenerek önüne gelen tüm canlıları katleden hayalet ağlar, ciddi bir tehdit. Sorunun kaynağı biziz, biz çözmeliyiz.”

100 metrelik ağ 300 canlıyı öldürüyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre her yıl 640 bin ton hayalet ağ denizlere giriyor. 100 metrelik hayalet ağ, en az 300 deniz canlısının ölümüne sebep oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınan geri dönüşüm projesiyle ekosistemin korunması adına önemli bir adım atılıyor.