Hayalet ağlar deniz altında ölüm saçıyor

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altı ekosistemine büyük zarar veren hayalet ağları görüntüledi.

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Antalya’da balıkçıların avlanırken düşürdüğü veya kayalıklara taktığı için suda bırakmak zorunda kaldığı ağlar, literatürde ‘hayalet ağ’ olarak isimlendiriliyor. Uzun yıllar akıntıyla yer değiştiren ve önüne gelen her canlıyı avlayan bu ağlar, su altı yaşamını tehdit ediyor.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde eğitim dalışı gerçekleştirdi. Gökoğlu’nun sualtı kamerasına boru etrafına dolanmış balıkçı ağlarının yansıdığı görüldü. Ağlara onlarca balık, istiridye, midye ve yengecin takıldığı ve bazılarının ise iskeletlerinin olduğu gözlemlendi.

Gökoğlu, “Ağdan parçalar orada kalmış. Parçalara takılan çok sayıda balık ise ölmüş. Hayalet ağ şekilde suyun altında kalarak kabuklu canlıların da ölümüne neden olmuş. Kızıldeniz'den gelen ve boruya yerleşen istiridye ve midye türleri var. Bunlar çok büyüyor, ayrıca çıkıntıları ve dişleri var. Ağ bu canlılara dolaşıyor” dedi.

“HER YERE AĞ ATILMAZ”

Ağ parçalarını öğrencileri ile temizlediğini dile getiren Gökoğlu, “Üzerinde çok sayıda balık ve midye, salyangoz ölüsü vardı. Bunu engellemek için balıkçılarımızın ağ atarken dikkatli olması gerekir. Her yere ağ atılmaz, orada borunun olduğu belli. Balıkçı belki o borunun yakınında çok sayıda balık tutuyor. Akıntılarla ağ boruya dokunabilir, o anda kurtulma şansı az kopma oluyor ağda. Kıyılarda taşlıklarda midye ve istiridye canlıları çoğaldı o nedenle kıyılara ağ atılmaması gerekiyor. Atılırsa ağ ya kalır yada yırtılır. Kalan her ağ parçası bir canlının ölümüne sebep oluyor. Ayrıca kalan ağlar uzun süre canlıları tutmaya, doğayı yok etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. (İHA)