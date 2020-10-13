Hayalet kostümüyle virüse dikkat çektiler

Kuşadası’nda yaşayan üç genç kadın, çarşafla yaptıkları hayalet kostümleriyle Covid-19 pandemisine dikkat çekti.Kadınlar, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen üç genç kadın, Covid-19 pandemisine ve alınması gereken önlemlere dikkat çekmek için hayalet kostümleriyle çarşıya çıktı. Maskesiz dolaşanlara maske dağıttı.

Çarşaflarla hazırladıkları kostümleriyle ilgi çeken lise öğrencileri Defne Naz Egemen, Elif Neviz Yılmaz ile Emine Yasemin Evgin, Covid-19 vakalarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

HARÇLIKLARIYLA MASKE ALMIŞLAR

Covid-19'a dikkat çekmeye çalıştıklarını söyleyen gençler, “Farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı yaptık. Kuşadası’nın çeşitli sokaklarında gezerek tedbirlerin önemine vurgu yapmak istedik. Temizlik-maske ve mesafe kurallarına uymayanların hayalet olacaklarını göstermeye çalıştık. Son günlerde vaka ve ölüm sayısı artıyor. Çocuklar eğitimlerinden, esnaflar işlerinden uzak kalıyor bunun son bulmasını istiyoruz ve o nedenden dolayı da insanları daha çok bilinçlendirmek adına maske dağılıyoruz” diyerek maskeleri harçlıklarıyla aldıklarını söyledi.