Hayali gerçek oldu! Hira Anıtkabir’de…

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde babası Mehmet Şerif Karahan’a kardan Anıtkabir yaptıran 9 yaşındaki Hira Karahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Ankara’ya davet edilmişti. Atatürk'ü çok seven Yüksekovalı minik Hira, elindeki Türk bayrağı ile Anıtkabir’i ziyaret etti.

Hira ‘'Çok mutluyum, bu benim en büyük hayalimdi. Babam kardan Anıtkabir yaptı o da güzel oldu ama şimdi gerçek Anıtkabir'i gördüm hayalim gerçekleşti'' dedi.

Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir’i çok merak eden 9 yaşındaki kızı Hira’nın hayalini kendi imkanlarıyla gerçekleştirmişti. Baba Mehmet Şerif, Atatürk hayranı olan ve Anıtkabir'e gezmek isteyen kızı Hira için, evinin önünde kardan Anıtkabir yapmıştı. 10 gün boyunca eksi 20 derecede çalışan baba, Anıtkabir ile aslan ve Aslanlı Yol da yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden Hira ve ailesinin ziyaretinin görüntülerini paylaştı. Bakanlık “Atatürk'ü çok seven Minik Hira'mız Anıtkabir'de” notunu da düştü.

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