Hayalini kurduğu üstü açık otomobili kendi elleriyle yaptı

Kahramanmaraş'ta bir sanayi esnafı, kullandığı 30 yaşındaki otomobilini hayalini kurduğu üstü açık otomobil haline getirdi.

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Standart boyut

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde oto aksesuar işi yapan Yılmaz Ceyhan, yıllardır üstü açık otomobil sahibi olmak istedi.

Bir süre eski model bir üstü açık otomobil kullandıktan sonra satan Ceyhan, kendisine üstü açık bir otomobil yapmak istedi.

İş yerinden eve gidip geldiği 1992 model otomobilinin üst kısmını çıkararak üstü açık otomobil haline getiren Ceyhan, şimdi otomobilini trafiğe çıkarmak istiyor.

Ceyhan, “Böyle bir otomobile hevesim vardı. Ben de elimden geldiği müddetçe bu otomobili yaptıkm. Plan ve projesini hazırlıyorumve tamamlarsam trafiğe çıkmayı hedefliyorum.1 ay vaktimi aldı. Kendi ellerimle yaptım. İnsanların da dikkatini çekiyor” dedi. (İHA)

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