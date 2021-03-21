Hayalinin peşinden gitti

Denizlili 44 yaşındaki Funda Geren Varlık 17 yıl çalıştığı bankacılık sektöründen istifa ederek Dünya Turu'na çıktı. 6 yılda 20 ülkenin 50'den fazla şehrini dolaşan Varlık, kadınları hayallerinin peşinden gitmeye davet etti. Kocatepe Üniversitesi iktisat fakültesi mezunu olan Varlık, aynı zamanda lisanslı bir voleybol oyuncusu olarak Denizlispor forması ile maçlara çıktı.

2000 yılında bankacılık sektörüne adım attı. Şube müdürlüğüne kadar yükselen Funda Geren Varlık hayallerinin peşinden gitmeye karar vererek 2017'de mesleği bıraktı. Çalıştığı şirkette gösterdiği satış başarısı nedeniyle yurt dışı gezisi ile ödüllendirilen Varlık, 2004 yılında ilk kez yurt dışına çıkarak Malezya'ya gitti. 2010 yılından sonra da her yıl düzenli olarak yurt dışı seyahatlerine çıkmaya başladı.

Çocukluğundan beri en büyük hayalinin dünyayı dolaşmak olduğunu söyleyen Varlık, “Her yıl bir iki ülkeye gitmeye çalışıyorum. Pandemi nedeniyle geçen yıl bir yere gidemedik. Vietnam, Kamboçya, Tayland, Sri Lanka, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Güney Afrika ve Katar olmak üzere 20 ülkeyi dolaştım, 50'den fazla kentte bulundum.

En uzun seyahatimi Afrika'da yaptım. Burada üç ay kalarak motosiklet ile Balkan ülkeleri turu yaptım. Son seyahatimi ise Vietnam ve Kamboçya'ya gerçekleştirdim” dedi.

DAYANILMAZ BASKI

Motosiklet tutkunu olan Funda Geren Varlık bugüne kadar pek çok işte çalıştığını söyledi. Bankacılık sektöründen ayrıldıktan sonra sevdiği işlere yönelen Varlık, Kangoo Jumps Eğitmenliği, dekorasyon ürünü satışı, finansal danışmanlık yaptı.

Bir dans ekibinde de yer alan Varlık, tenis ve boks gibi spor dallarıyla da ilgilendi. Kendisini ‘Seyyah' olarak tanımlayan Varlık, yağlı boya tablolarıyla sergilere katıldı.

Sanat eğitimlerini sürdüren Varlık şimdilerde eşi Volkan Varlık ile sigorta tali danışmanlığı yapıyor. Ayrıca seslendirme ve dublaj eğitimi de alan Varlık, “Bankacılık sektöründeki baskı dayanılmaz hale gelmişti. İnsani değerler yok sayılıyordu. Hayallerime vakit ayırma şansım kalmamıştı. Özgürlüğün tadını çıkarmak istedim ve işi bıraktım. Bu kararımdan hiçbir zaman pişman olmadım. Tüm kadınlar hayallerinin peşinden gitmeli” diye konuştu.

Biz kadınlar çok güçlüyüz

Kadınlara, “Bir şeyleri değiştirin” diye seslenen Varlık, “Hayat, hiçbir şey yapmadan güzel günlerin gelmesini beklemek için çok kısa. Bir şeyleri değiştirmeden hayatınızın değişmesini beklemeyin. Her şey atılacak cesur bir adımla başlar. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Her kadın kendisine mutsuzluk veren şeyleri hayatından çıkarmalı. Sevdiği şeyleri yapmalı. Yanınızda size eşlik etmek isteyenler olsun, hayallerinizi umutlarınızı yok edenler değil” diye konuştu.

Bir gün sahnede olmayı çok isterim

Funda Geren Varlık, son olarak şunları söyledi: “Üniversite sonrası yurt dışında dil eğitimi almayı çok istemiştim. Bu hayalimi okulu bitirdikten 17 yıl sonra gerçekleştirebildim. Afrika'da iki aylık dil eğitimine katıldım. İlk ciddi resim çalışmamı da orada yaptım. Türkiye'ye dönünce bir atölyeye dahil oldum. Yoğun talepten sonra kendi atölyemi açtım. Eğitim de veriyorum. Bir gün sahnede olmak da hayallerimden biri.”