Hayallerinin peşinden giden kadınlar: Babam okula göndermedi

Van'da 68 yaşındaki Hediye Ecer ile 65 yaşındaki Meryem Bayat, hayallerinin peşinden giderek katıldıkları kursta okuma-yazma öğrendi.

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Van’da çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınlar, İpekyolu Belediyesi’nin başlattığı kurslara katılarak hem okuma yazma öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Bostaniçi Mahallesi’nde toplum merkezindeki kursa katılan 50 kursiyerden 68 yaşındaki Hediye Ecer ile 65 yaşındaki Meryem Bayat, okuma yazma öğrenmek için gösterdikleri gayretle diğer kadınlara da örnek oldu.

“İÇİMDE UKDE KALMIŞTI”

Sekiz çocuk ve 13 torun sahibi Ecer, geç de olsa en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi:

“Çocukluğumda okula gidemedim. Belki de nasip olmadı. Okuma yazmayı öğrenmeyi çok istiyordum. Bu yaşıma kadar okuma yazma bilmemek içimde ukde kalmıştı. Şimdi okuma yazma öğreniyorum. Gittiğim yerlerde kendimi ifade edemiyordum. İhtiyaçlarımı alamıyordum. Çok mutluyum.”

“HAYALİM GERÇEK OLDU”

Yedi çocuk ve 4 torun sahibi Bayat da eşinin desteğiyle yıllar sonra okuma yazma öğrenmeye başladığını belirtti:

“Okula gitmeyi istiyordum ama fırsat olmadı. Babam beni okula göndermedi. Şimdi okula geliyorum. Hayalim gerçek oldu.”

“HER GÜN HEYECANLA OKULA GELİYORLAR”

Kurs öğretmeni Hatice Zirek de kadınların okula gelmek için büyük azim gösterdiklerini aktardı:

“Bütün ödevlerini zamanında, küçük bir çocuk heyecanıyla yapıyorlar. Şu an okuma yazma bilmeyen öğrencimiz kalmadı. Her gün heyecanla okula geliyorlar.” (AA)