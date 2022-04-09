‘Hayat tamircisi’, kırık şişeye başı sıkışan kaplumbağayı kurtardı

Mardin'de 700 hayvana yaptığı protezlerle yürümelerini sağladığı için 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kırılan cam şişenin ağız kısmına başı sıkışan kaplumbağayı kurtardı. Hasan Kızıl, "Bu, biz insanların eseri. Çöplerimizi çöp kutusuna atmaktan aciziz. Doğaya bıraktığınız her çöp, günün sonunda bir hayvana zarar veriyor" dedi.

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Mardin’in Derik ilçesinde yaşayan Hasan Kızıl (26), altı yıldır farklı nedenlerle yürüyemeyen hayvanlar için uygun yürüteç ve protez yaparak yürümelerini sağlıyor. Veteriner hekimlerden de anatomik destek alan Kızıl, bugüne kadar 700 hayvanın yürümesine katkıda bulundu. Yaptığı bu çalışmalarla dört yıl önce Türkiye Diyanet Vakfı’nın düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülü’ne layık görülen Kızıl, çevresinde ‘hayat tamircisi’ olarak tanınmaya başladı.

Lise öğrenciler, bir süre önce Hasan Kızıl’ı arayıp okul yakınında, kırık cam şişenin ağız kısmına başı sıkışmış kaplumbağa bulduklarını söyledi. Bölgeye giden Kızıl, bitkin ve hareketsiz durumdaki kaplumbağayı alıp atölyesine götürdü. Kızıl, yarım saatlik müdahaleyle kaplumbağayı cam kırığından kurtardı. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen ve güçlendirici vitaminler verilen kaplumbağa sağlığına kavuşunca tekrar doğaya salındı.

“BIRAKTIĞINIZ HER ÇÖP BİR HAYVANA ZARAR VERİYOR”

Hasan Kızıl, “Düşündüğümüz zaman bu, biz insanların eseri. Çöplerimizi çöp kutusuna atmaktan aciziz. Lütfen çöplerimize biraz daha dikkat edelim. Doğaya zarar vermeyelim ve önümüzdeki nesillere güzel bir dünya bırakalım. Doğaya bıraktığınız her çöp, günün sonunda bir hayvana zarar veriyor” dedi. (DHA)

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