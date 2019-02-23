‘Hayat Tepebaşı’nda isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belli oldu

Kemal Atlan / ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Hayat Tepebaşı'nda; Fotoğraf Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Instagram platformu üzerinden düzenlenen yarışmada Tepebaşı ilçesindeki doğal, kültürel ve sosyal yaşamı anlatan kareler yarıştı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Neslihan Özcan, EFSAD temsilcileri, Gökhan Deniz Dinçer ve Elif Canarslan'dan oluşan jürinin zorlu değerlendirmesinin ardından 5 eser birincilik ödülünü paylaşırken 31 eser de sergilemeye değer bulundu.

300 FOTOĞRAF KATILDI

Yerel yönetimler arasında önde gelen adreslerden biri olan Tepebaşı Belediyesi'nin resmi instagram hesabı olan @Tepebasibeltr üzerinde gerçekleşen yarışmada; Haadi Mousavi, Nilgün Temel, Levent Akkuş, Taner Erişti ve Evren Çelikel 300'e yakın eserin arasında birinciliği paylaşan isimler oldu.

Konu ile ilgili konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Tepebaşı Belediyesi fiziki şartları yaşanabilir hale getirmenin yanı sıra kent yaşamına, sosyal hayata, çevre ve yeşil enerjiye, akıllı kent uygulamalarına dair pek çok proje ile yurttaşların büyük ilgisini çekiyor” dedi.