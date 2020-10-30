Hayatı film gibi… O Kırşehir’in Şoför Nebahati

Kırşehir’in Karaman İlçesinin Temerli köyünde 1976 yılında dünyaya gelen Fatma Yeşilay, henüz 21 yaşındayken görücü usulüyle aynı köyden Erdal Yeşilay ile evlendirildi.

Aklında hiç evlilik fikri yokken kendini nikah masasında bulduğunu söyleyen Yeşilay, “Eşimin annesi babası ayrılmış ve teyzesi büyütmüş. Annem ekmek yaparken gelmiş beni istemiş. Benim hiç haberim yok. Annem geldi, ‘Seni verdim’ dedi. Evliliğim böyle gerçekleşti” dedi.

BÜYÜK ŞEHİR VE BAŞKA KADIN

Bir süre köyde yaşayan genç çift daha sonra Ankara’ya taşındı. Erdal Yeşilay inşaat işlerinde çalışırken, o ev işleriyle uğraştı. Hayatının şokunu burada yaşadığını dile getiren Fatma Yeşilay, “Eşim inşaatta çalışıyordu. Orada bekçinin kızıyla tanışmış. Bir gün kavga çıkardı ve beni evden kovdu.

Ağabeyimin evi yakın olduğu için 4 aylık kızımla birlikte oraya gittim. Sabah eve döndüğümde eşimin 2 çocuğumu alıp sevgilisiyle birlikte kaçmış. Kırşehir'e gittiklerini öğrendim. 1 ay sonra çocuklarımın hasretine dayanamadım ve Kırşehir’e giderek onları buldum ve çocuklarımı istedim. Çocuklarımı bana verdi. Sevgilisiyle birlikte yine kayıplara karıştı” diye konuştu.

KAPICILIK YAPIP ÇOCUKLARIMA BAKTIM

Eşi ve sevgilisi kaçınca onların kiraladığı eve 3 çocuğuyla birlikte yerleşen Fatma Yeşilyurt, çok zor günler geçirdiğini söyleyerek, “2009 Ocak ayıydı. Evde yemek yok, ekmek yok, soba yok hiç bir şey yok. Kırşehir Sosyal Yardımlaşma Kurumuna giderek, durumumu anlattım yardım istedim.

Orada birisi, ‘Kapıcılık işi var yapar mısın?’ dedi. Yapacağımı söyledim ve kapıcılığa başladım. Yeni bir hayat kurdum. Çocuklarımı 1,5 yıl rahat ettirdim. Ama bu rahatlık fazla sürmedi ve sevgilisinden ayrılan eşim geri döndü. Çocuklarım için mecburen tekrar birlikte yaşamaya başladık” ifadelerini kullandı.

MECBURAN ŞOFÖRLÜĞÜ ÖĞRENDİ

Eşinin geri dönmesinin ardından servis şoförlüğü yapmaya başladığını ancak çok alkol kullandığını anlatan Yeşilay, “Bana da şoförlüğü öğretmeye başladı. Kendisi alkol alınca minibüsü bana sürdürüyordu. İlk sürdüğümde titriyordum ve korkuyordum.

Eşim bana çok kızdı. Ondan daha çok korktuğum için daha iyi sürmeye başladım. Bana çok çektirdi ama şoförlüğü de öğretti. Allah razı olsun. Sonra ehliyetimi aldım. 5 sene kadar bu şekilde yaşadıktan sonra eşim kalp krizinden dolayı vefat etti. Eşim çalıştığı için herhangi bir işte çalışmıyordum. O ölünce tekrar ortada kaldık” dedi.

OTOBÜS KULLANIRIM DEYİNCE ŞAŞIRDILAR

Yaklaşık 3 yıl önce iş istemek için belediyeye giden Fatma Yeşilay, yaşadıklarını şöyle anlattı;

“Bana ne iş yapabileceği mi sordular. Otobüs kullanabileceğimi, ehliyetimin ve SRC belgemin olduğunu söyledim. Şaşırdılar bana test sürüşü yaptılar. Daha sonra beni işe aldılar. Kırşehir’in ilk kadın otobüs şoförü oldum. Şimdi çocuklarımın rızkını otobüs şoförlüğü yaparak kazanıyorum.

Eşim vefat ettiğinde kapımıza çok sayıda alacaklı geldi. Borç senetleri, banka borçları. Sağa sola her yere borçlanmış. Belediyeye dahi su borcunu ödememiş. Çalışarak onları da ödedim. Borçlar bittikten sonra kredi çekerek oturduğumuz evi aldım”

KİMİSİ YADIRGANI KİMİSİ TAKDİR ETTİ

Belediye Halk Otobüsünde işe ilk başladığı zaman ilginç olaylar yaşadığını anlatan Fatma Yeşilay, “Yolcu almak için durakta durdum ve kapıyı açtım. Yolcu bana bakarak, ‘Aaa kadınmış’ diyerek araçtan indi. Gel dedim ama gelmedi.

Yine, bir yaşlı amca ve eşi ellerinde poşetlerle otobüse binerken göz göze geldik. Amca, karısına ‘Sen market arabasını süremiyordun. Elin avradına baksana otobüsü dört dolandırıyor’ dedi. Bazen aşağılayıcı veya alay edici kelimelerde söyleyenler oluyor. Bazıları da tebrik ediyor. Ama benim çocuklarım için mücadele etmeye devam ediyorum. Hepsi okuyacak ve meslek sahibi olacaklar” dedi.

ŞOFÖR NEBAHAT KARAKTERİ

Şoför Nebahat, yönetmenliğini Metin Erksan’ın gerçekleştirdiği, senaristliğini ise Attila İlhan, Atıf Yılmaz ve Metin Erksan’ın yaptığı Şoför Nebahat filmi ile ortaya çıkan kurgusal karakterdir. 1960, 1964 ve 1965 yıllarında vizyona giren versiyonlarında Nebahat’i Sezer Sezin, 1970 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Süreyya Duru’nun gerçekleştirdiği versiyonunda Fatma Girik canlandırmıştır.

Nebahat, taksi şoförü olan babasının kalp krizi geçirip ölmesinden sonra ailesinin geçimini sağlamak üzere babasının taksisinde şoförlük yapmaya başlamıştır. Yaşadığı şehirde kadınların taksi şoförü olarak çalışması hoş görülmemesine rağmen Nebahat, taksicilerin jargonunu da öğrenip mesleğini yapmaya devam etmiştir.

