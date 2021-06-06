Hayatımız aşk gemisi

Televizyonun tek kanallı olduğu dönemde tam 9 yıl süreyle bir dizi hayatımıza damga vurmuştu. Türk izleyicisi TRT'de ‘Aşk Gemisi' adlı dizinin hayranıydı. Orijinal adıyla ‘The Love Boat', seyirciyi ekran karşısına kilitleyen, mürettebatı ve konukları ile her hafta yeni maceralara sürükleyen ABD yapımı bir diziydi.

HER BÖLÜM AYRI SÜRPRİZ

ABC televizyonu için 1977 yılında çekimlerine başlandı ve 1986 yılına kadar 249 bölüm çekildi. Dizi kadar jenerik müziği de o dönem efsane oldu. Güney Kaliforniya'daki setlerde çekilen dizinin bir başka ilgi çeken yönü de formatıydı. Her bölümde bir ünlü de gemi yolcuları arasına katılıyordu. Aynı zamanda gülme efekti verilen dizi oldu.

GEMİNİN SONU ALİAĞA'DA

Çekimleri ‘Pasific Princess' adlı gerçek bir gemide yapılıyordu. 1977-1988 yılları arasında hayatımızı renklendirmiş ve sonu da ilginç olmuştu. Dizi tamamlanınca artık yaşlanan 13 bin tonluk ve 171 metrelik gemi, İzmir Aliağa'ya getirilerek söküldü. Yani ev sahibi geminin öyküsü Aliağa'da bitti. O geminin kaptanı ‘Stubing' rolünü yıllarca başarı ile canlandıran Gavin MacLeod önceki gün 90 yaşında hayatını kaybedince diziyi yeniden hatırladık. Amerika'daki TV'lerde polisiye diziler revaçtayken ekranlara gelen ‘Aşk Gemisi' uzun bir yolculuğunu 9 yıl başarıyla sürdürdü.

UNUTULMAZ KARAKTERLER VARDI

‘Aşk Gemisi', TRT'de her çarşamba akşamı merakla beklenen ve en sevilen dizilerden biriydi. Özellikle siyahi barmen ‘Ayzec' sempatik ve komik tavırları ile seyircinin gönlünü kazanmıştı. Çapkın Doktor Adam ile kaptanın kızı Vicki ve geminin fotoğrafçısı Ace de her bölümde ilginç olayların içinde yer alıyordu. Kaptan Stubing'i, ‘Keloğlan' rolü ile hafızlara kazınan tiyatro sanatçısı Rüştü Asyalı'nın seslendirmesi de seyircinin ilgisini çekmişti.

Taklitleri de çekildi

Amerikan televizyon tarihinin en başarılı dizilerinden biri olan ‘Aşk Gemisi', başka ülkelerdeki yapımcılara da ilham kaynağı oldu. Alman ZDF kanalı ‘Düş Gemisi' adıyla diziyi kopya etti.

249 bölüm çekildi

Dizi, gemideki yolcuların ve mürettebatın aşk hayatları ile başlarına gelen komik olayları konu alıyordu. 249 bölüm çekilen dizi kadar, jenerik müziği de efsane oldu. ABD'deki reytinglerde de her zaman ilk 10 arasında yer aldı.