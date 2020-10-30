Hayatına resimle renk kattı

Emekli polis memuru Hidayet Gültekin, sanat sevgisinden asla vazgeçmedi. Meslek hayatındaki stresi atabilmek adına resim yapmaya başlayan Gültekin, emeklilik döneminde ise tarihi bir mekanda atölye açtı.

Türkiye'de sanatçılara gereken desteğin verilmediğini dile getiren Hidayet Gültekin, toplumun can damarlarından olan sanata daha fazla ilgi gösterilmesini ve destek olunmasını istedi.

Avrupa'da bir çok ülkede sanatçıya büyük önem verildiğinin altını çizen Gültekin, “Almanya, Belçika, İsviçre, Fransa ve Hollanda'yı gezdim. Bu ülkelerdeki sanat çalışmalarını yakından takip ettim. Sanata verilen önemi gözlemledim.

Avrupa'nın sosyal yaşamında ve faaliyetlerde sanatta kendini aştığını gördüm. Özellikle sanatçıya verdiği sosyal haklar konusunda üst saflarda. Avrupa'da sanatçıyım dediğinde toplum sana çok değerli bir gözle ve tebessümle bakıyorlar.

Genel manada Türkiye'de sanatçıya verilen değeri göremedim. Sanata gereken destek yok. Sanat bizde atım bırakılmış ve göz ardı edilmiş. Hep geri plana atılmış” dedi.

“SALT HAYATIN DIŞINA ÇIKMAK LAZIM''

Günümüzde insanların salt bir hayat yaşadığını ve bu nedenle insan hayatında stresin artış gösterdiğini ifade eden ressam Gültekin, özellikle stresli mesleklerde çalışan insanlar için şu tavsiyelerde bulundu;

“Öğretmende, askerde, poliste olsanız hayatı salt yaşamamak lazım. Hayıtınızı bir başka boyutta da yaşamak gerekiyor. Resimler, müzikle veya sanatın farklı bir dalıyla ilgilenilebilir.

Çünkü insan artık bulunduğu konumların dışında sanatla başka bir boyuta geçmek zorunda. Sabah kalk işini yap, eve gel televizyon izle, sonra yat, ertesi sabah yine aynı. Bir noktada tıkanırsın. Ben tıkanmamak için sanatla uğraştım. Özellikle şimdiki polislere sanatla uğraşmalarını tavsiye ediyorum.''