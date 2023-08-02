Hayatını kaybeden şarkıcının 124 milyon TL’lik evi hemen alıcı buldu

Müzik efsanesi Elvis Presley'in kendi gibi şarkıcı kızı Lisa Marie Presley'in yaşadığı ev satışa çıktıktan sadece günler sonra alıcı buldu.

Sozcu.com.tr

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124 milyon TL’nin (4,6 milyon dolar) biraz üzerinde bir fiyatla satışa çıkan Lisa Marie Presley’in yaşadığı ev, ünlü şarkıcının ölümünden 7 ay sonra satışa çıkarıldı.

Presley'in ölümüne kadar yaşadığı ev, emlakçısı ve arkadaşı Robb Friedman tarafından satışa çıkarılmadan önce tamamen yenilendi.

Elvis ve Priscilla Presley'in kızı Lisa Marie Presley, ikiz kızları Finley ve Harper ve 1988'den 1994'e kadar evli olduğu eski kocası Danny Keough ile 2020 yılında Calabasas malikanesini kiralamış ve 12 Ocak'ta ölmeden önce de satın almayı planlamıştı.

Fransız şatosu tarzı evde altı yatak odası ile yedi banyo bulunuyor ve listeye göre ünlülerin favorisi, güvenlikli bir topluluk olan Mont Calabasas Estates’in en yüksek noktasının yakınında bulunuyor.

691 metrekarelik mülk, güzel bir manzaraya sahip olup çıkmaz bir sokakta yer alıyor.

Yakın zamanda yenilenen mekanda ev sineması, şefin mutfağı, barı ve şöminesi olan bir bonus odası dahil olmak üzere çeşitli eğlence alanları bulunuyor. Havuzun yanı sıra arka bahçede spa küveti ve ızgara da yer alıyor.

Evin satışa çıkacağı haberi, Lisa Marie’nin kızı Riley Keough ve annesi Priscilla Presley’in Lisa Marie’nin mirası üzerinde anlaşmaya varmasından birkaç ay sonra geldi. Priscilla ve Keough’un hukuk danışmanı, mayıs ayında anlaşmaya vardı ve Priscilla, “Presley ailesinin her zamankinden daha güçlü” olduğunu söyledi.

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