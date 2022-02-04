Hiç giyemediği ayakkabıları başkaları için tamir ediyor

Ordu'da bebekken geçirdiği hastalık sonucu ayaklarını kaybeden Hamza Engin, hiç giyemediği ayakkabıları müşterileri için tamir ediyor.

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32 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini yapan 53 yaşındaki Hamza Engin giyemediği ayakkabıları, yıllardır başkaları için tamir ediyor.

6 aylık bebekken hastalığı yüzünden yanlış iğne tedavisi sonucu engelli bir birey olduğunu ifade eden Hamza Engin, bu engelin kendisine hiçbir zaman yük olmadığını vurguladı.

“HİÇ HEVESLENMEDİM”

Hamza Engin, “Şimdi mesela bir ayakkabıyı hevesle yaptım ama ben giyemiyorum hiç giymeyi düşündüm mü? Yok, yani giymeye heveslenip tatmadım öyle bir özentiye de düşmedim. Şükürler olsun ama tabii ki mutluluk veren bir yönü vardır onu biz tadamadık” dedi.

2 metrelik bir alanda bu işi yaptığını ifade eden Engin, “Çeyrek asrı devirdim, ömrüm olursa yarım asrı devirmeyi de düşünüyorum. Buraya bir gün gelmesem evde kalamam sıkılırım, bunalırım yani burası benim için bir hobi” diye konuştu.

Engin, “Arkadaşlarımız engelli olup da kendileri bir kenara çekmeyi bıraksınlar bir şeyler yapmaya ‘ben de buradayım, ben de bunu yapabiliyorum' demeyi ve çevresinde de bunu daha iyi başarmayı düşünsünler her zamanda başarılı olacaklarına inanıyorum” diyerek engelli bireylere çağrıda bulundu. (İHA)