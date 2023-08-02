Hayatının şokunu yaşadı: Öpüştükten sonra dudakları yandı

İlk kez buluştuğu bir kızla öpüştükten hemen sonra dudakları "yanmaya" başlayan genç yaşadığı şoku anlattı.

Sozcu.com.tr

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Ottie Clarke isimli Avustralyalı bir erkek, arkadaşı Jake Craig ile ikilinin sık sık flört hayatlarını tartıştıkları bir podcast’e ev sahipliği yapıyor.

Yakın tarihli bir bölümde Ottie, ilk buluşmada bir kadını öptükten sonra garip bir “yanma” hissi yaşadığını açıkladı.

İçten içe karıncalanma hissiyle boğuşan adam, bir an sevgilisine alerjisi olabileceğini bile düşündü ancak kısa süre sonra durum açığa çıktı.

Kadının dudağında, kan damarlarının genişlemesine neden olan ve bu nedenle kişinin dudaklarının geçici olarak şişmesine neden olan hafif tahriş edici maddeler içeren dudak dolgunlaştırıcı bir parlatıcı vardı.

KADINLAR HEMEN ANLADI

Ottie daha sonra arkadaşına döndü ve “dudak dolgunlaştırıcı parlatıcı” kavramını açıkladı. Jake’e, “Kızların, daha büyük dudakları olması için mentollü dudak balmı kullandığını biliyor muydun?” diye sordu.

Jake de şaşkınlıkla, “Kızların dudak balmı sürüp, dudaklarını daha büyük göstermek için bilerek alerjik tepkiler verdirdiklerine inanamıyorum,” dedi.

Programa gelen tepkiler de erkeklerin çoğunun dudak dolgunlaştırıcı parlatıcılar hakkında hiçbir fikri olmadığını ortaya çıkardı.

Kadınlar ise parlatıcıyla olan düşkünlüklerini paylaşarak “Dudaklarının acıdığını söylediği anda dudak dolgunlaştırıcı sürdüğünü biliyordum!” ve “Sürdüğümde hiçbir şey hissedemiyorum ama görünüşünü seviyorum” şeklinde yorumlar yaptı.

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