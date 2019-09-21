Hayatlarını hayvan sevgisine adadılar

Hayatlarını kimsesiz hayvanların bakım ve tedavilerine adayan Saadet Sayın (60) ve Füsun Sandal (51), buldukları yaralı ve hasta hayvanları her gün 120 km yol kat ederek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi’ne getiriyor.

İsmail AKIN

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Saadet Sayın ve Füsun Sandal kurdukları 45 kişiden oluşan Kimsesiz Canlar Derneği üyeleri ile sokakta buldukları hasta, yavru ve yaralı hayvanların bakımını üstleniyor. Bugüne kadar yardıma muhtaç binlerce sokak hayvanının tedavisini gerçekleştiren ikili, ömürlerinin, geri kalanını hayvanların bakımına adadıklarını söyledi.

Emekli psikolog Saadet Sayın ve diş hekimi Füsun Sandal, hayatlarını sokak hayvanlarını yaşatmaya ve korumaya adadı. Kurdukları 45 kişiden oluşan Kimsesiz Canlar Derneği üyeleri ile sokakta buldukları hasta, yavru ve yaralı hayvanların bakımını üstlenen ikili, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin daimi işbirlikçileri oldu. Gelen ihbarlar üzerine Silifke İlçesi'nden topladıkları yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları, her gün yaklaşık 120 km yol kat ederek Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getiren ikili, tedavisi tamamlanan kedi ve köpekleri tekrar buldukları lokasyona bırakıyor. Gönüllü olarak her gün bu rutini gerçekleştiren ikili, “Bu iş gönül işi. Herhangi bir beklentimiz yok. Sokaktaki kimsesiz canların bize ihtiyacı var” dedi.

EĞİTİM ALMAYA BAŞLADIK

Hayvansever gönüllüler Füsun Sandal ve Saadet Sayın, bugüne kadar binlerce sahipsiz sokak hayvanını kurtararak hayata bağladı. Çoğunluğu acil vaka olarak buldukları yaralı sokak hayvanlarını araçlarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getiren ikili, yaralı hayvanlara acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilmek için yıllar sonra üniversite sınavına girerek “Laborant ve Veteriner Teknikerliği” bölümü öğrencisi oldu. Çok fazla acil vaka geldiğini belirten ikili, “Zaman kaybetmemek adına Açıköğretim Fakültesi Laborantlık ve Veteriner Teknikerliği bölümünde eğitim almaya başladık. Fakültenin en yaşlı öğrencisi benim. Onur belgesi bile aldım” diyen Sayın'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor.

Üniversite eğitimlerinde öğrendikleri bilgileri de yaralı hayvanların sağlığına kavuşması için uygulamaya başlayan Füsun Sandal ve Saadet Sayın'a Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerleri de destek veriyor. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde yapılan operasyonlara da gözlemci olarak katılan ikili, acil vaka durumlarında dikkat edilecek hususlar konusunda bilgileniyor.