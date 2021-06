“Hayatta kalamaz” denilen bebek bir yaşını kutladı

Ekim 2020’de doğması beklenen Hutchinson, 5 Haziran 2020’de dünyaya geldi. Erken doğduğu için Hutchinson, Children’s Minnesota hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesine gönderildi. Richard Scott William Hutchinson, 131 gün erken doğduğunda sadece 337 gramdı.

Minnesota Çocuk Hastanesi’nden neonatolog Dr. Stacy Kern, Guinness Rekorlar Kitabına verdiği demeçte, “Rick ve Beth bu kadar erken doğan bebekleri için danışmanlık aldıklarında, onlara %0 hayatta kalma şansı olduğu söylendi” dedi ve Hutchinson’ın yaşamının ilk iki haftasının, hayatta kalması için çok önemli olduğunu belirtti.

Kern, “Richard’ın hayatının ilk birkaç haftasının çok zor olacağını biliyordum, ancak bunu başarabilirse hayatta kalacağını hissettim” dedi.

Richard Scott William Hutchinson, bir yaşında ve hayatta kalan en küçük prematüre bebek olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na da girdi.

Richard weighed just 340 grams when he was born in 2020.

— Guinness World Records (@GWR) June 11, 2021