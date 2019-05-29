Sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan FOX, bu yıl da 'Hayran Olunacak Kadınlar' sosyal sorumluluk kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında, hayatta zorluklara karşı mücadele eden ve kendi ayakları üzerinde durma çabasındaki kadınların hikayeleri öne çıkartılarak, bu hikayelerin benzer durumda olsun olmasın, herkese birer ilham kaynağı olmaları hedefleniyor. Kadınlara destek olmak amacıyla Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından oluşturulan fona, yönlendirme yapılıyor, izleyici bağış yapmaya davet ediliyor. İki fazdan oluşan kampanyanın ilk fazının tanıtım filmlerinde FOX ekran yüzleri, İstanbul'un dört farklı ilçesinde hikayeleri birbirinden farklı fakat çabaları ortak olan dört kadınla bir araya geldi. Çekimleri iki gün süren filmler FOX anchormani İsmail Küçükkaya, ekranların sevilen yüzü İlker Ayrık, başarılı sunucu Zuhal Topal ve sunucu Çağla Şıkel ile gerçekleştirildi ve geride bıraktığımız hafta izleyiciyle buluştu.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN KADINLARA TAM DESTEK!

İstanbul'un İçerenköy ilçesinde kurulan Salı pazarına gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İsmail Küçükkaya, pazarda yumurta satan Hülya Hanım'la bir araya geldi. Küçükkaya, çekimlere girmeden her gün canlı yayına çıktığını ancak bu sefer kendi hayran olduğu birisiyle tanışacağı için ayrı bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

İLKER AYRIK MELEK ÇOBANLA SELFIE ÇEKTİRDİ!

İstanbul'un Çatalca ilçesinde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Melek Hanım ile sürpriz bir şekilde buluşturulan İlker Ayrık, Melek Hanım ile çay içti, bol bol selfie çekildi. Ayrık'a büyük hayranlık duyan Melek Hanım, FOX'a bu projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür etti.

ZUHAL TOPAL VE SUZİ'DEN EĞLENCELİ POZLAR!

“Çalışmanın ne cinsiyeti, ne yaşı olur” diyen, 50 yaşından sonra mekan sahibi olmanın gururunu yaşayan Suzan Hanım, beklenmedik anda Zuhal Topal ile karşılaşınca, mutluluğunu gözlerinden okumak mümkün oldu. Suzan Hanım'dan imzalı fotoğraf rica eden Topal, Suzan Hanım'ın başarı hikayesini de ilgiyle dinledi, onunla birlikte birbirinden eğlenceli pozlar verdi.

ÇAĞLA ŞIKEL KADIN TAKSİCİYE HAYRAN KALDI!

Tanıtım filmleri kapsamında, İstanbul'da büyük zorluluklar aşarak taksi şoförlüğü yapmaya başlayan Reyhan Hanım'ın aracına binen Çağla Şıkel, taksi şoförüne kendisine hayran olduğunu söyledi, imza rica etti. Gözlerine inanamayan taksici Reyhan Hanım daha sonra Şıkel'e hayat hikayesini anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. FOX'un sosyal sorumluluk projesine destek olabilmek ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na bağışta bulunmak için, 6154'e* mesaj gönderilebiliyor. (*1 SMS bedeli 10 TL'dir)