Hayranları Keanu Reeves’i ‘Yılın Kişisi’ seçtirmeye çalışıyor

Filmleri kadar içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleri, hayır kurumlarına bağışladıkları ve yardımsever kişiliğiyle öne çıkan dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves ‘in bir hayranı, Change.org’da yıldız ismin Time dergisi tarafından ‘Yılın İnsanı’ olarak seçilmesi için bir kampanya başlattı.

Neden derseniz; Time dergisi, her yıl ‘Yılın İnsanı’nı seçiyor. Ne var ki bu seçimi yaparken, o yıl içerisinde önemli bir etki yaratmış olan siyasetçi, bilim insanı, gazeteci gibi isimleri tercih ediyor. Bu sebepten dolayı da Reeves hayranı olan Jackson Beem, ünlü oyuncunun ‘Yılın İnsanı’ olmayı hakettiğini düşünerek böyle bir kampanya başlattı.

İlk etapta hedef 15 bin kişiydi. Şu an gelinen nokta ise, kampanya öyle ilgi gördü ki, 77 bin kişi imza attı. Bu haber dış basında da geniş yer buldu. Ne var ki ne Time dergisinden ne de Reeves tarafından bir açıklama yapılmadı…