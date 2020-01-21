Hayrettin Karaca Çarşamba günü sonsuzluğa uğurlanacak

Yediden yetmişe pek çok ismin hayatına dokunan ve doğanın yok edilmesine karşı verdiği savaşla sevenleri tarafından Toprak Dede olarak anılan Hayrettin Karaca’nın vefatının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Karaca’ya olan sevgilerini dile getiren isimler onun vefatının ardından son derece duygusal paylaşımlara imza atarken, TEMA vakfından akşam saatlerinde Hayrettin Karaca’nın cenaze töreniyle ilgili bilgiler geldi.

CENAZESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Karaca’nın (97) cenazesi, 22 Ocak Çarşamba günü defnedilecek. TEMA Vakfının Twitter hesabından vefat eden Hayrettin Karaca’nın 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazının ardından Fatih Camisi’nden uğurlanacağı duyuruldu.