HAYTAP, faytonlarda zulüm gören atlar için Büyükada’ya gidiyor

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Adalar’daki fayton ulaşımında kullanılan atların acısı bir türlü dindirilemiyor. HAYTAP, yıllardır İstanbul’un kanayan bir yarası olan ve bir türlü de engellenemeyen faytonlarda at kullanımıyla ilgili Büyükada’da 2 Haziran günü saat 12:30’da herkesi buluşmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr’ye açıklama yapan HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, yıllardan beri fayton atlarının kullanılmasına karşı olduklarını ve atların yerine alternatif olarak elektrikli ya da akülü faytonu savunduklarını belirterek, “Bunun örnekleri Kapadokya’da, Adana’da başladı. Türkiye bu araçları yurtdışına da ihraç ediyor. Ulaştırma Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) atlarda ısrar ediyor. Adalar Belediyesi’nin bu konuda düzenleme yetkisi yok. Daha önceden Kadir Topbaş’la da görüşmüştük. O da bu konunun çözümü için söz vermişti. Aradan çok zaman geçti, hâlâ gelişme olduğu için Cumartesi günü bir kez daha bu acıyı duyurmak istiyoruz” dedi.

‘FAYTONCULARIN İŞSİZ KALMASINI İSTEMİYORUZ’

Faytonlarda çalışan insanların işsiz kalmasını istemediklerini vurgulayan Şenpolat, şöyle dedi:

“Emniyetten iznini de aldık. Büyükada’da 12.30’da buluşacağız. Her taraftan farklı insanların geleceğini tahmin ediyoruz. Bostancı İskelesi’nde buluşacağız. Herkesi de bekliyoruz. Bu çağda atlı ulaşım kalmadı, atlara da kötü davranıyorlar. Adada ne veteriner var ne atlara bakacak klinik var. Atlar için doğru düzgün bir hastane de yok.”