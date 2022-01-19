Hayvan dostu hastane

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kullanım ömrünü tamamlamış çarşaf, pike, yatak örtüsü, yastık kılıfı ve ameliyathane örtülerini 2019'dan bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışlıyor. Tekstil ürünleri, barınaktaki hayvanların uyudukları ve vakit geçirdikleri yerlere serilerek daha sağlıklı ortamlarda yaşamasına katkıda bulunuyor.

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Standart boyut

Adana Şehir Hastanesi’nin bertaraf edilmesi gereken tekstil ürünleri Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürülüyor.

Tekstil ürünleri, barınak görevlileri tarafından hayvanların yaşadıkları ve yattıkları yerlere seriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Veteriner Hekim Ramazan Özdemir, Adana Şehir Hastanesi’nin getirdikleri eski tekstil ürünlerinin hayvanların sağlığı ve konforu için çok önemli olduğunu söyledi.

Düzenli olarak getirilen kumaşların kirlendikçe yenileriyle değiştirildiğini ve hayvanların sağlıklı ortamlarda yaşadığını belirten Özdemir, hastane yönetimine teşekkür etti.

Barınağa toplam 2.697 adet çarşaf, pike, yatak örtüsü, yastık kılıfı ve ameliyathane örtüsü teslim edildi. (İHA)

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