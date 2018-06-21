Hayvan katliamlarına “dur” demek için buluştular, vahşete sessiz kalmadılar!

Hayvan hakları savunucuları bugün 17 ilde son dönemlerde yaşanan hayvan katliamlarını protesto ediyor. İstanbul'da Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde bir araya gelen hayvanseverler basın açıklaması yaparak Sapanca'da bir köpeğin öldürülmesiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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Çağlayan Adliyesi önündeki protesto eylemine oyuncular Gülriz Sururi, Özge Özder, Tuna Arman, şarkıcılar Yeliz, Ömür Gedik, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, iş kadınları Zeynep Üstünel, Şebnem Çapa gibi tanınmış simaların yanı sıra İstanbul barosuna bağlı avukatlar, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAÇİKO Derneği Başkanı şarkıcı-yazar Ömür Gedik, yaşanan katliamlara dikkat çekerek “Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de farklı illerde toplantılar gerçekleşiyor. Hayvan hakları için, gerekli yasaların çıkması için buradayız. Belediyelere de gerekli cezai yaptırımların gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

SUÇLULAR BİR AN ÖNCE YARGILANSIN

Bana Göz Kulak Ol Duyarlı Yaşam Derneği adına basın açıklaması yapan oyuncu Özge Özder, gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp suçluların bir an önce kanun önünde yargılanmasını talep etti. Özge Özder ve oyuncu arkadaşları üzerlerinde Sapanca’da vahşice öldürülen köpeğin resminin bulunduğu ‘Adalet istiyoruz’ yazılı tişörtlerle poz verdi.

‘NEREDELER?’

Zaman zaman alanda bulunan kalabalık ile sanatçılar arasında gerginlik yaşandı. Kalabalık, sanatçıları şov yapmakla suçlarken şarkıcı Yeliz, eyleme destek vermeye sanatçıları eleştirdi. Yeliz, “Sosyal medyadan katledilen hayvanların resimlerini paylaşıp şov yapıyorlar. O kadar ünlü isim var. Hani neredeler. Bodrum’dan Çeşme’den geri gelemiyorlar” diyerek ünlü isimleri topa tuttu.

Ellerinde çeşitli dövizler bulunan kalabalık, sık sık ‘Hayvana şiddet istemiyoruz’ , ‘Katil toplum istemiyoruz’, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları attı.







