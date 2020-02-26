Hayvan kemiklerini sanat eserine dönüştürüyor

Birçok okulda çalışan ve 31 yıl resim öğretmenliği yaptıktan sonra 4 yıl önce emekli olan evli ve 2 çocuk annesi Nesibe Sözen, emekli tarih öğretmeni eşi Kemal Sözen’in (61) de desteğiyle hayvan kemiklerini minyatür resimle birleştirerek Yenipazar’da evinin zemin katında 2 yıl önce atölye açtı. Açtığı atölyede ilçedeki kasaplardan topladığı hayvan kemiklerini önce kaynatan Nesibe Sözen, temizlediği kemikleri işleyerek baston, kılıç, tespih, kalemlik, anahtarlık, saç tokası, yüzük ve kolye benzeri çok sayıda süs eşyası yapıyor. El emeği göz nuru yaptığı süs eşyaları, Yenipazar dışında il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler tarafından da oldukça ilgi görüyor. Sözen, sanatını Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslarda birçok öğrencinin de öğrenmesini sağlıyor.(DHA)