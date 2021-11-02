Hayvan mezarlığının duygulandıran taşları

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Evcil Hayvan Mezarlığı'nda, hayvanseverlerin can dostları için mezar taşlarına yazdıkları yazılar okuyanları duygulandırıyor.

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Osmangazi Belediyesi, Avrupa’nın en büyük Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nin bulunduğu alana, 2007 yılında Türkiye’nin ilk Evcil Hayvan Mezarlığı’nı kurdu.

Bunun üzerine vatandaşlar, ölen evcil hayvanlarını bu mezarlığa gömdü. Mezarlık, aradan geçen 14 yılda tamamen doldu.

“ANNESİNİN AŞKI”

1200 kedi ve köpeğin gömülü olduğu mezarlıkta hayvanseverlerin can dostları için mezar taşlarına yazdıkları, “Zeytin gözlüm”, “Cincır”, “Elim bir kaza ayırdı bizi”, “Sen kalbimizde yaşayacaksın”, “Çiçeğim”, “Kara kuzum”, Kurabiyem”, “Seni hiç unutmayacağız”, “Zeytinimiz”, “Melek kızımız”, “Annesinin aşkı”, “Hayatımın anlamı”, “Prenses yavrusu” gibi yazılar görenleri duygulandırıyor.

“ÖZLEM GİDERİYORLAR”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hayvanlarını gömen kişiler belli zamanlarda buraya gelerek mezarlarının bakımını yapıyor. Üzerindeki fotoğrafları değiştiriyor. Kendilerine göre onunla özlem gidermiş oluyor” dedi. (DHA)

