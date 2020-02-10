Hayvan sahiplerine yönelik dijital bilgi kaynağı

Hayvan sahiplerinin, evcil hayvanlarının sağlık ve refahına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefi ile hayata geçen Royal Canin HUB platformu, kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesi ve bakımı gibi konularda bilimsel açıdan doğru bilgilerin sunulmasına, böylelikle hayvan sahiplerinin kedi ve köpeklerinin sağlık ve mutlulukları için en doğru kararı alabilmelerine odaklanıyor.

‘Hayvanlar için daha iyi bir dünya' misyonuyla çalışmalarını sürdüren ve dünya çapında kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesi konusunda faaliyet gösteren şirket, hayvan sahiplerine yönelik bir web sitesi deneyimi ve zengin bir içerik platformu sunmak amacıyla böyle bir projeye girdiğini duyurdu. Yeni web sitesi, kedi ve köpeklerin sağlıklı beslenmesi ve bakımına yönelik Türkiye'deki en kapsamlı bilgi kaynağını paydaşlarına açıyor. Royal Canin HUB'da, doğru ürün seçiminden veteriner ziyaretlerinin zamanlama olarak planlanmasına ve beslenmenin sağlık ile olan doğrusal ilişkisine kadar pek çok bilgi bulunuyor.

Sorumlu ve bilgi ile güçlendirilmiş hayvan sahipliği konseptini destekleyen platformda, 400'den fazla kedi ve köpek ırkına ilişkin detaylı bilgilendirme ve şirket portföyünde yer alan 350'den fazla ürünün detaylı tanıtımı ve tüm yetkili satış noktaları listesi gibi bilgilerin yanında, kedi ve köpeklerin hayatlarının her evresi için bakım analizleri, tavsiyeler ve sağlık makaleleri bulunuyor. Platformda ayrıca hayvan sahiplenme aşaması ve sonrasında değerlendirilmesi gereken kriterler, ideal beslenme hakkında kapsamlı bilgilendirme ve evcil hayvanlara yönelik uygun ortamı sağlayabilme konusunda tavsiyeler sunuluyor.