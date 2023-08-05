Hayvanat bahçesinde ikiz panda sevinci

Nesli tükenmekte olan kızıl panda nüfusuna ikiz yavrular katıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki bir hayvanat bahçesi, nesli tükenmekte olan türler için bir Avrupa yetiştirme programının parçası olarak ikiz kızıl pandaların doğumunu duyurdu.

Whipsnade Hayvanat Bahçesi, bünyelerinde bulunan Ruby ve Nilo adlı kızıl pandaların 25 Haziran tarihinde ikiz yavruları olduğunu belirtti. Yasak avcılık, yiyeceklerin azalması ve kaçırılarak evde bakılma gibi yasadışı faaliyetler sebebiyle dünyadaki kızıl panda nüfusunun tükenme tehlikesinde olduğunu belirten yetkililer, pandaların doğduklarında sadece ortalama bir muz ağırlığında (113 gr) olduğunu kaydetti.

Açıklamada “Kızıl panda (Ailurus fulgens) yavruları hayatlarının ilk 30 gününde kördür ve büyük ölçüde annelerine bağımlıdır. Yavrular yakında gözlerini açacaklar ama en az bir ay daha dışarı çıkmayacaklar” ifadeleri yer aldı.

Yetkililer, cinsiyet tespitinin 8 haftalık veteriner kontrolünde belli olacağını ve süre sonunda yavrulara isim verileceğini vurgulayıp “Cinsiyetleri ne olursa olsun ikizler, kızıl panda nüfusunu artırmak için uluslararası öneme sahip” dedi. (DHA)

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