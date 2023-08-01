Hayvanat bahçesindeki ayının kostüm giymiş insan olduğu iddiası şaşırttı

Çin'deki bir hayvanat bahçesini gezen bir turistlerin, ayı kostümü giydiğini iddia ettikleri görevlilerden şüphelenmelerinin ardından olaylar büyüdü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Malezya menşeili güneş ayısı, Çin’in doğusundaki Hangzhou Hayvanat Bahçesi’ndeki en ilgi çekici hayvanlardan biri ve arka ayakları üzerinde durup insan gibi el kol hareketi yaptığı görüldükten sonra viral oldu.



Turistlerin “ayı kostümü giymiş bir insan” olduğunu iddia etmesinin ardından güneş ayısı gündem oldu ancak hayvanat bahçesinden bir sözcü bunu yalanladı ve aşırı hava koşullarında saatlerce kürk kostüm elbise giymenin “mümkün olmadığını” söyledi.

İlk olarak Douyin kullanıcısı “xiaotungtung” tarafından 27 Temmuz’da yayınlanan video, bir kayanın kenarında duran ve turistler tarafından beslenmeyi bekleyen küçük boyutlu siyah ayıyı gösteriyor. Beklerken, turistler sırtındaki kürk kıvrımını ve inanılmaz ince bacaklarını fark ettiler. İzleyiciler, duruşuna göre ayının “kılık değiştirmiş bir adam” olduğuna ikna oldular.

Hangzhou Hayvanat Bahçesi iddiaları yalanladı ancak olaylar iyice büyüdü ve kurumdan bir sözcü, yerel medyaya, artık güneş ayılarını sergilemeye izin vermeyeceklerini söyledi.

Sözcü, “Biz devlet tarafından işletilen bir tesisiz, özel bir kuruluş değil, gerçek bir hayvan, kostümlü bir insan değil. Ayrıca yaz aylarında hava 40 C’ye kadar çıkıyor, kürk ayı kostümü içindeki bir insan birkaç dakikadan fazla dayanamaz ve yere yığılır.” diye ekledi.

İlginizi Çekebilir Hayvanat bahçesi sakinleri sıcak havada böyle serinliyor

İlginizi Çekebilir Antalya'da hayvanat bahçesinde dehşet! Selfie için kafese giren aileye aslan saldırdı